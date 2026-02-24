我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年一名保安警察第一總隊警員，涉嫌利用職務之便誘騙國中男學生進行性交易，後因學生向同儕炫耀「賺了2000元」導致案件曝光，該警員也遭判1年徒刑、緩刑5年，不料，檢警在清查其手機通訊內容時，竟發現2023年時，該警員就透過交友軟體，結識兩名年僅14及15歲的少年，並誘騙對方自拍「肛門照」供其觀賞。基隆地方法院審理後依《兒童及少年性剝削防制條例》，判處應執行有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。檢警調查，2024年5月，阿力（化名）支援基隆市警察局勤務期間，竟利用職務之便，邀約一名國中男學生進行口交。男學生事後回到學校，向同儕炫耀自己「幫警察口Ｘ並賺了2000元」。基隆地院考量他無前科，依妨害性自主罪，判處1年徒刑，緩刑5年；不料，檢警清查其手機通訊內容時，竟揭開另外一起案外案。原來早在2023年4月，阿力就透過交友軟體先結識一名15歲少年，在對話中不斷傳送訊息表示「我想看你的Ｘ，誘使對方在家中自行拍攝私密照並傳送。同年9月，阿力又以相同手法接觸另一名14歲少年，向對方表示「我想看」、「你的Ｘ啦」、「那個洞口」；在取得第一張照片後，阿力竟於三個月後再度傳訊索討，甚至語帶要求地表示「我想看你的Ｘ」，並強硬下令對方「現在」就拍，導致該名少年先後兩度交付影像。檢方指控阿力涉嫌違反《兒少性剝削條例》，並以公務員身分請求加重其刑。儘管律師辯稱影像為少年「自拍」而非阿力拍攝，但法官認定，阿力說服少年自拍屬於「藉他人之手」製造性影像，仍構成犯罪。至於加重刑責部分，法官認為阿力是透過私人交友軟體犯案，並非利用職務權限，因此未依公務員身分加重。但考量他身為警察卻知法犯法，且至今未與被害人和解，最終判處有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。