▲ 「2026冬日遊樂園－運動體驗派對」結合超人力霸王主題IP，打造親子同樂的運動闖關嘉年華。（圖／高市府運發局提供）

高市府運發局配合「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動，將於2月27日至3月1日連假三天每日13時至18時，在高雄港7號碼頭舉辦「運動闖關體驗派對」，規劃多項趣味運動闖關與親子互動體驗，邀請大小朋友化身運動超人，歡度活力滿點的228連假。運發局長侯尊堯表示，活動特別融入超人力霸王IP，將桌上冰壺、射箭、跆拳道、水彈槍等運動設計為闖關遊戲，並設置怪獸九宮格、彈跳英雄挑戰、排球少年及英雄投籃等12項趣味體驗，同時開放迷你足球與匹克球自由體驗區，讓民眾在遊戲與運動中享受互動樂趣。活動期間每日參加闖關前500名，還可參與限額紅包抽獎活動，獎項包含超人力霸王聯名一卡通、卡牌包、造型頭套、市集抵用券等，最大獎為限量版市值超過千元的超人力霸王可動公仔。除運動闖關體驗外，也有特色市集提供多元輕食、甜點、飲品，並推出結合傳統糖畫技藝與AI科技的創新糖畫體驗，讓民眾客製專屬造型糖畫。活動期間亦安排歡樂雜技秀、氣球秀及花式籃球秀等街頭藝人展演，增添親子同樂氛圍。另外，鄰近大港橋水域同步舉辦「大港開划龍舟錦標賽」，現場除龍舟外，也有SUP及輕艇的競賽。