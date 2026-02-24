我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市「台中有鈣讚」鮮乳兌換政策上路首日反應熱烈，卻也浮現系統當機、各通路容量不一與缺貨等問題。民進黨市議員周永鴻要求，教育局盡速與通路商修正系統與庫存機制，更向市府拋出提問，既然數位兌換已經跳脫了傳統學校發放的限制，我們是不是能做得更好？那些就讀私校、托嬰中心或由長輩自行照顧的孩子，同樣處於發育黃金期，市府何時能將他們一併納入？期盼市府一視同仁，讓所有台中孩子公平享有健康福利。台中市政府教育局23日啟動「台中有鈣讚」計畫，全市約24萬名公立國小及公私立幼兒園幼生，可持數位學生證或數位卡至七大通路兌換鮮乳或豆漿。首日雖有逾1.8萬名學童順利兌領，但周永鴻議員服務處卻接獲不少家長陳情。周永鴻指出，政策上路第一天亂象不少，包含部分通路結帳時系統顯示須補差額或無法兌換；此外，各通路兌換的鮮乳容量不一，大容量鮮乳更是屢屢缺貨，導致學童只能被迫改領小瓶裝，讓家長四處奔波碰壁。他呼籲市府盡速與合作業者溝通，建立完善的庫存與補貨機制，確保供貨穩定。除了優化兌換體驗，周永鴻說，「照顧孩子的營養，不應該有漏網之魚！」要擴大照顧網。他強調，現行憑數位卡證自行至通路兌換的方式，已具備極大的執行彈性，市府不應再侷限於傳統學校系統。他建議教育局應盡速評估，將目前被排除在外的「私立國小學童」及「未就讀幼兒園的幼童（如托嬰中心、親屬照顧）」一併納入，讓政策美意真正落實到每一位台中孩子身上。