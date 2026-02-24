（15:57 更新，新增寶佳回應）針對寶佳集團近期強勢進逼、宣告併購引爆的百億經營權大戰，老牌營建廠中工（2515）經營團隊今（24）下午召開重大記者會全面反擊。中工高層在會中重砲痛批寶佳行徑猶如「市場禿鷹」，並當場出示相關事證，直指對方涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易與人為操弄股價，會後經營團隊隨即前往台北地檢署按鈴申告。針對今天中工記者會內容，寶佳表示不予回應。
董座周志明強硬表態：捍衛16萬股東，絕不妥協！
記者會一開始，中工董事長周志明即強硬表態：「我們歡迎合法投資，但對於破壞市場秩序的手段是『零容忍』，絕不妥協！」
周志明痛心指出，今天站出來提告不只是為了公司權益，更是為了捍衛16萬名股東的權益。他怒斥這些委託書通路商「一邊收我們的委任費」，卻在背後搞鬼，強烈呼籲檢調務必深入調查通路業者與特定集團間的資金往來，做到「勿枉勿縱」。他也向外界信心喊話，強調團隊會持續專注本業經營，確保長遠發展，並一定會用最堅定的法律行動來捍衛到底。
律師轟通路商「未卜先知」：0持股神準狂掃8千張
中工委任律師吳彥鋒於記者會上火力全開，直指長龍、聯洲、全通等三家通路商原本是中工的長期顧問，卻在公告併購訊息前後出現極為異常的行為。
吳彥鋒表示：「合理懷疑他們涉嫌內線交易，居然可以『未卜先知』，精準買入中工股票。從去年四月買到十一月，狂買了八千多張股票，這完全『異於一般投資行為』！」根據中工比對的鐵證，這些高層在去年 3 月底前對中工的持股全為「零」，卻在寶佳宣告併購前夕急遽暴增，合計狂掃高達 8,906 張，約佔中工股本的0.55%。中工嚴詞抨擊此舉根本是「左手領顧問費、右手搞內線」。
起漲前就佈局！田律師一針見血：這在法律上叫內線
另一位中工委任的田振慶律師，則從股市數據面提出致命控訴。田律師指出，寶佳旗下華建是在 11 月 4 日才正式公告依《企併法》併購中工，但中工股價早在 11 月 2 日至 11 月 10 日期間就出現離奇飆漲，漲幅高達 55.16% ；更誇張的是，去年 10 月 29 日單日成交量甚至爆衝了 13.31 倍 。
田振慶律師攤開數據一針見血地痛批：「他們在起漲前就已經提前佈局了，這在法律上，就叫做內線！」 中工指控，這群人不僅內線交易，這些異常連續連號的股東帳戶，買進時間點密切接近且趨於一致，合理懷疑背後有黑手集中控管，進行相對成交來操縱股價。中工強調今日提告只是第一步，未來若查獲更多外圍涉案人士，絕不排除發動第二波提告。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
