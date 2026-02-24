我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中工董事長周志明（中）呼籲檢調務必深入調查通路業者與特定集團間的資金往來，做到「勿枉勿縱」。（圖／記者徐銘穗攝）

▲中工於記者會秀出「0持股變大戶」鐵證，直指三大委託書通路商高層，在寶佳宣告併購前夕，持股從零暴增至 8900 多張，涉嫌內線交易。（圖／中工提供）

▲中工委任律師指出，異常買入的股東戶號呈現「連續連號」且買進時間點一致，質疑幕後黑手操縱股價，導致中工單日成交量一度爆衝逾 13 倍。（圖／中工提供）

（15:57 更新，新增寶佳回應）針對寶佳集團近期強勢進逼、宣告併購引爆的百億經營權大戰，老牌營建廠中工（2515）經營團隊今（24）下午召開重大記者會全面反擊。中工高層在會中重砲痛批寶佳行徑猶如「市場禿鷹」，並當場出示相關事證，直指對方涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易與人為操弄股價，會後經營團隊隨即前往台北地檢署按鈴申告。針對今天中工記者會內容，記者會一開始，中工董事長周志明即強硬表態：「我們歡迎合法投資，但對於破壞市場秩序的手段是『零容忍』，絕不妥協！」周志明痛心指出，今天站出來提告不只是為了公司權益，更是為了捍衛16萬名股東的權益。他怒斥這些委託書通路商「一邊收我們的委任費」，卻在背後搞鬼，強烈呼籲檢調務必深入調查通路業者與特定集團間的資金往來，做到「勿枉勿縱」。他也向外界信心喊話，強調團隊會持續專注本業經營，確保長遠發展，並一定會用最堅定的法律行動來捍衛到底。中工委任律師吳彥鋒於記者會上火力全開，直指長龍、聯洲、全通等三家通路商原本是中工的長期顧問，卻在公告併購訊息前後出現極為異常的行為。吳彥鋒表示：「合理懷疑他們涉嫌內線交易，居然可以『未卜先知』，精準買入中工股票。從去年四月買到十一月，狂買了八千多張股票，這完全『異於一般投資行為』！」根據中工比對的鐵證，這些高層在去年 3 月底前對中工的持股全為「零」，卻在寶佳宣告併購前夕急遽暴增，合計狂掃高達 8,906 張，約佔中工股本的0.55%。中工嚴詞抨擊此舉根本是「左手領顧問費、右手搞內線」。另一位中工委任的田振慶律師，則從股市數據面提出致命控訴。田律師指出，寶佳旗下華建是在 11 月 4 日才正式公告依《企併法》併購中工，但中工股價早在 11 月 2 日至 11 月 10 日期間就出現離奇飆漲，漲幅高達 55.16% ；更誇張的是，去年 10 月 29 日單日成交量甚至爆衝了 13.31 倍 。田振慶律師攤開數據一針見血地痛批：「他們在起漲前就已經提前佈局了，這在法律上，就叫做內線！」 中工指控，這群人不僅內線交易，這些異常連續連號的股東帳戶，買進時間點密切接近且趨於一致，合理懷疑背後有黑手集中控管，進行相對成交來操縱股價。中工強調今日提告只是第一步，未來若查獲更多外圍涉案人士，絕不排除發動第二波提告。