▲高佳彬現身樂天女孩官方臉書，並喊話：「樂天我來了！」疑似簽約樂天女孩。（圖／翻攝自樂天女孩臉書）

官方社群洩蹤跡 粉絲狂喊猜「真的要組6本柱？」

韓援版圖洗牌 開季前白熱化

《NOWNEWS今日新聞》也第一時間詢問樂天球團，截稿前尚未獲得回應。

中華職棒啦啦隊市場再拋震撼彈，Rakuten Girls「韓籍六本柱」傳聞尚未塵埃落定，今（24）日再添新進展，Rakuten Girls透過臉書影片，曬出韓籍啦啦隊女神高佳彬現身桃園球場的影片，並在社群發文寫下：「樂天我來了！」疑似簽約樂天女孩，一句話立刻點燃球迷熱議。高佳彬現身樂天女孩官方社群，背景明顯可見樂天桃猿主場元素，搭配簡短文字宣示，雖未正式標註身分，但時機敏感，引發外界聯想，今日稍早已有消息指出樂天有意從原本「韓籍三本柱」升級為「六本柱」規格，如今當事人親自現身，等同為傳聞背書。高佳彬過去曾與廉世彬在韓職KBO活動期間在起亞虎結識，2人私交甚篤，若最終確定加盟勢必形成「閨密同隊」話題，也讓原有韓籍陣容再添層次，球迷留言區瞬間洗版，「六本柱真的成形了嗎」、「官宣倒數中」等聲浪此起彼落。隨著各隊強化韓籍應援配置，2026新球季尚未正式開打，啦啦隊戰線已提前升溫，Rakuten Girls是否正式升級為「六本柱」仍待球團最終公告，不過高佳彬一句「樂天我來了」，已成功讓市場版圖再掀波瀾。