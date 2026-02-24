我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳子強（左圖）、傅天穎曾經愛得濃烈，離婚後卻隔空互嗆、撕破臉。（圖／陳子強臉書、NOWNEWS資料照）

▲「叫賣哥」葉昇峻（左圖）和歌手周卉姍（右圖）當年結束6年婚姻，卻傳出陳子強是小王，遭周卉姍、陳子強否認。（圖／叫賣哥、周卉姍臉書）

明華園第三代、演員陳子強今（24）日被週刊爆出與女總裁發生感情及財務糾紛，現年50歲的他情路多舛，當年與女星傅天穎愛得火熱，離婚後卻隔空互槓、撕破臉，男方怒嗆女方「品格低下」，堪稱最轟動的一段情，後來，陳子強甚至還無端捲入「叫賣哥」葉昇峻與歌手周卉姍的婚姻，一度被貼上小王標籤。傅天穎2008年意外懷孕，與男友陳子強閃電結婚，婚後夫妻倆不時合體秀恩愛，然而，婚姻僅維持5年，兩人即因為孩子教育、生活習慣及財產分配問題分道揚鑣，2013年正式簽字離婚，由雙方共同監護家人，怎料，離婚8年後，傅天穎在節目上控訴陳子強一年僅讓她見家人3次，引發陳子強不滿發聲明反擊，強調不排除提告，雙方唇槍舌劍至今未解。陳子強離婚後和舞者陳以仁交往，傅天穎卻在某天發文爆料，暗指陳以仁就是當初破壞她和陳子強的小三，氣得男方發律師聲明喊告，除了駁斥小三說，更開嗆傅天穎的行為「品格低下」，自己已經忍無可忍。但陳子強感情路不順遂，與未婚妻陳以仁於2023年宣布，彼此早已經和平結束9年愛情長跑，不過爭議還沒完，陳子強之後傳出和歌手周卉姍合作演出期間過從甚密、互動曖昧，導致女方和「叫賣哥」葉昇峻婚姻破裂，小王疑雲甚囂塵上。對此，陳子強當年否認當第三者插足，強調與周卉姍的緋聞、同居傳聞全是子虛烏有，兩人只是師兄妹關係，自己還勸過周卉姍不要離婚，女方也在臉書說過離婚沒有外力介入。如今，陳子強與前妻傅天穎的感情糾葛、以及昔日三角戀烏龍，因為今日與女總裁分手風波再度被挖出，讓外界感嘆陳子強的感情路實在不順。