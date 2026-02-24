我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨各縣市議員黨內初選將於3月2日正式起跑，首週戰火即將在高雄市點燃。高雄市（前鎮、小港區）市議員參選人黃敬雅近日獲重量級前輩接連力挺，繼立法委員王義川之後，立委沈伯洋、林靜儀也不約而同錄製影片強力推薦，讓黃敬雅的專業與理念獲得多位立委級的聯手背書。林靜儀在推薦影片中提到，黃敬雅在經歷過人生最大的生死關頭後，陸續成為了兩個孩子的母親，正因如此特別重視育兒環境與相關議題。她強調，黃敬雅不僅擇善固執、持續關注社會議題，更勇於為不公不義發聲，絕對是值得市民託付的好議員人選。沈伯洋的推薦則高度肯定黃敬雅的政見，讚許她將民防與國安理念紮根基層的用心。對此，黃敬雅表示，守護台灣從守護前鎮、小港開始，非常感謝沈伯洋與林靜儀兩位前輩的相挺推薦。她強調，面對無孔不入的認知作戰與各項艱難的國家議題，必須無畏壓力在第一時間挺身而出，堅持說該說的話、做該做的事。而為了將安全防護網落實到日常生活，黃敬雅特別提出七大政見中的「安居計畫」，既是致力於打造「民防與國安兼具的大韌性社會」。她主張，真正的安全必須從基層做起，未來將從鄰里出發，全面推動社區防災與急救應變能力的培養，同時也將監督並盤點醫療與學校等關鍵基礎設施的緊急量能與備援系統，唯有事先做好準備，在面對各種突發的極端災難時，家園才能維持基本運作，保障市民生命財產安全。黃敬雅認為，前鎮、小港需要一位懂專業、有遠見的議員，懇請鄉親們在即將到來的初選民調中全力支持，讓她有機會為家園強化安全保險，讓高雄市成為更具韌性的偉大城市。