民進黨立法院黨團今（24）日召開黨團會議，改選新任黨團幹部，在三長出爐後（總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲），其餘副幹部也隨之出爐，副幹事長為沈伯洋、陳培瑜，副書記長為黃捷、吳沛憶。民進黨立法院黨團上午召開黨團會議，改選黨團幹部。黨團總召部分，由擔任25年總召的民進黨立委柯建銘及蔡其昌角逐，最終在推舉下，蔡其昌當選新任民進黨團總召；幹事長則由立委莊瑞雄擔任，民進黨團書記長為立委范雲。對此，范雲表示，民進黨團順今天順利完成總召交接，這不僅是世代傳承，更是團結、民主、共同守護國家的承擔。范雲提到，感謝柯建銘25年來守在立院第一線，在無數艱難攻防中始終為國家、為黨團扛起最重的責任，對她而言，柯總召更是無時無刻都願意傾囊相授、指導與提攜後輩的重要領導者。范雲說，這會期，她很榮幸能與最強會長蔡其昌總召、莊瑞雄幹事長並肩作戰，也謝謝副幹事長沈伯洋、陳培瑜 ，與黃捷、吳沛憶，兩位副書記長一起入陣；她強調，面對國家內外情勢嚴峻的各項挑戰，「我們已經準備好在新會期接起棒子、無畏前行」。值得一提是，沈伯洋、黃捷、吳沛憶三人同時列入黨團幹部，三人共同開設Youtube頻道「加開零食會」，也替新會期帶來新的氣象。