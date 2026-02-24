我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統蔡英文卸任後，經常透過社群平台Threads與網友互動，親民又帶點幽默的留言風格，時常成為話題。近日她在一則貼文底下現身留言，再度掀起討論，而主角竟是一名國小二年級的小女孩，短短8行新詩，卻以充滿畫面的筆觸，描寫海洋生物遭垃圾污染的處境，引發網友熱烈討論，至今已吸引超過18萬人朝聖按讚。一名家長22日在Threads分享女兒的寒假作業，並稱「不愧是土生土長的台灣人基因」，該首童詩以諧音「海洋垃園」為題，內容寫道：表面看上去繽紛歡樂，實則反諷海洋被垃圾佔據的現況，更點出了環境悲歌。這篇貼文迅速在網路發酵，許多網友紛紛驚呼：「才小二，文筆很好，還懂得運用反諷法，真的很厲害」、「留友一起看現代詩人」、「我看到標題就知道我輸了」、「如果是她自己寫的，真的很厲害！反諷的很高級、視覺鮮明」、「很有天份耶！可以好好栽培！未來一定是明日之星」、「這種文字能力超過很多成年人，天賦大於努力」。更令人驚喜的是，蔡英文也親自留言稱讚：「看來台灣文壇又即將多了一位大師。」為這名小小作者加油打氣，也吸引了超過15萬人認同按讚。更有自稱是低年級導師的網友留言稱「小二可以全國字、正確標點，除了自創詩句，還使用高級反諷，夫人，您的孩子繼續深造，可以拿遍各大文學獎啊。看好她的文學之路，我要在此留言。」