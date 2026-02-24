我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立法院今（24）日開議，經朝野協商，終於同意行政院函請審議之「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及及尚未提出的相關特別條例草案，均列入3月6日院會報告事項。（圖／國民黨團提供）

立法院今（24）日開議，經朝野協商，終於同意行政院函請審議之「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及及尚未提出的相關特別條例草案，均列入3月6日院會報告事項，亦即終於同意放行政院版本付委審查，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。在立法院長韓國瑜對外宣告將把「國防特別預算條例」列為優先處理案後，立法院第11屆第5會期今天開議，上午10時院會一開始，立法院長韓國瑜及宣布休息協商，經立法院黨團協商結論，各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會議程報告事項。協商結果指出，政院版及相關特別條例草案，都交外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。尚未提出的特別條例草案，請在3月5日前提出，以利院會處理。