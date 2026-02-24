我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，富邦悍將今（24）日充當「靶子隊」，在臺北大巨蛋交手中華隊，最終以3：5落敗。今年首度率隊出賽的日籍總教練後藤光尊賽後笑說，帶兵遇到自家選手張育成、張奕、曾峻岳，感覺很複雜，「不過，如果是悍將投手壓制住的話會覺得稍微放心，但如果是打者打出去的話，想到打者表現好也會覺得開心，心情蠻複雜的。」悍將今日與中華隊進行閉門熱身賽，先發投手鈴木駿輔3局失1分、中繼投手阿部雄大2局失1分，打線方面，王念好敲2安、范國宸3安打2打點、孔念恩3安打1打點，悍將最終以3：5落敗。賽後後藤接受採訪時表示，這是今年首場比賽，以內容來說覺得非常好。此役悍將2名日籍投手登板，鈴木駿輔先發、阿部雄大中繼，後藤解釋這並非中華隊要求，「投手的登板純粹是由我跟投手教練溝通，決定登板人選。」談到中華隊表現，後藤指出，「中華隊打者，今天大部分的人都是以中外野方向為主，打得非常好，真的覺得集結了很多很好的打者。」主砲張育成此役前3打席吞下3K，第4打席從陳品宏手中開轟，「在那支全壘打之前的打席是3次三振，所以可能還是有起伏吧，但是他很有經驗，我想他之後會調整回來。」首度以一軍總教練身份率隊交手國家隊，後藤笑說心中的感覺怪怪的，尤其是遇到自家球員張育成、張奕、曾峻岳，「我是把他們當成一般的對手，不過，如果是悍將投手壓制住的話會覺得稍微放心，但如果是打者打出去的話，想到打者表現好也會覺得開心，心情蠻複雜的。」