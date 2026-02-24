我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC世界棒球經典賽火熱倒數！為了幫中華隊強力集氣，台中捷運將於2月26日上午10點，在市政府站盛大舉辦「東京告『捷』，前進邁阿密」應援啟動記者會。想拿到「國防部長」張育成限量簽名海報的粉絲千萬別錯過，當天前100名到場並在留言牆寫下祝福的球迷，就能直接帶回家。中捷總經理朱來順強調，在「棒球之都」台中，捷運不只是交通工具，更是凝聚熱血的基地！這次特別運用「捷運」與「捷報」的同音巧思，期盼中華隊過關斬將。26日當天還會有重量級嘉賓現身，公開更多驚喜應援內容。沒辦法飛出國看球也沒關係！中捷特別在市政府站1樓打造專屬「球場造型打卡區」，現場有等身大的張育成與啦啦隊女孩立牌陪你一起應援。一旁的「加油留言牆」也準備好了，就等你來親筆寫下對中華隊的滿滿祝福。中捷邀請所有熱血球迷，26日起換上你的專屬球衣來市政府站打卡！接下來還有一系列應援活動即將曝光，詳細資訊請密切關注台中捷運官網、APP與臉書粉絲專頁。讓我們作中華隊最堅強的後盾，一路挺進邁阿密！