台北股市今（24）日再寫新紀錄，開盤上漲247.45點、來到34020.71點，盤中在台積電的拉抬下，最高一度來到34786.42點，漲逾千點，創下今年以來最大漲點，終場上漲927.56點或2.75%，創下史上第二大漲點，收在34700.82點，成交量為8370.67點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.13點、來到303.96點，終場上漲7.61點或2.5%，收在311.44點，成交量為1652.16億元。權值股帶頭領漲，權王台積電再寫新紀錄，盤中最高一度來到1975元，市值突破新台幣50兆元，終場上漲65元或3.42%，收在1965元，貢獻大盤指數就有507點；台達電終場上漲80元或6.13%，收在1385元，貢獻大盤指數就有61點；鴻海終場上漲3.5元或1.53%，收在232元，貢獻大盤指數就有15點。今日電子股一同領漲，PCB概念股掀起漲停潮，華通、欣興、達航科技、泰鼎-KY、榮科、南電、景碩、聯茂、燿華、金居、尖點、台玻、德宏攻上漲停板，恩德、新復興上漲逾9%，富喬、凱崴、南亞、建榮、臻鼎-KY上漲逾8%。記憶體族群同步走揚，力積電、旺宏攻上漲停板，華邦電上漲逾6%，南亞科上漲逾3%；連帶模組廠同步走高，凌航攻上漲停價124.5元，群聯、宜鼎上漲逾7%，威剛上漲逾4%，創見上漲逾3%。此外，台積電再創新天價，帶動相關族群同步走強，半導體股表現強勁，世界先進、光罩、旺宏攻上漲停板，力旺、日月光投控上漲逾9%，采鈺、華泰、華邦電、欣銓上漲逾6%，聯電上漲逾5%，M31、汎銓上漲逾4%。設備股也有買單敲進，萬潤、光罩、竑騰、惠特攻上漲停板，長廣上漲逾8%，中砂、致茂上漲逾6%，由田、翔名上漲逾5%。矽光子概念股也一片紅通通，穩懋、上詮、眾達-KY、華星光、波若威、訊芯-KY、惠特攻上漲停板，環宇-KY、日月光投控上漲逾9%，IET-KY、創威上漲逾7%，長興、聯亞、聯鈞上漲逾6%。