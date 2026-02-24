2026年開工第二天！馬年到了，哪些生肖準備在今年財富爆棚？《搜狐網》就在運勢專欄表示，馬年屬虎、龍、猴、豬的人，運勢超好、財源滾滾來，其中屬虎的人在職場將如魚得水，收入節節高升；屬龍的人事業穩步上升，收入可觀；屬猴能把潛在機會轉化成實際收益，增加財富；屬豬的朋友則是正財、偏財都有收穫。
屬虎的人：無所畏懼、敢於挑戰
生肖屬虎的人無所畏懼，面對困難不退縮、勇於挑戰的性格，讓他們在馬年職場如魚得水，相當順利，他們將憑藉敢於挑戰傳統、大膽創新的決策，帶領團隊突破困境，無論是創業、在職場打拚，都能得到老闆賞識或同事認可，升職加薪指日可待。屬虎的人在今年人脈廣泛，馬年可認識更多志同道合的朋友和事業夥伴，收入也會節節高升。
屬龍的人：領導能力強、機會多
屬龍的人有領導能力，馬年將會有表現舞台，讓他們能發揮自己才能，屬龍的人在工作中可提出獨特見解和方案，為團隊帶來活力和進步，馬年有許多機會來到面前，不管是合作機會還是業務拓展，屬龍的人都能輕鬆應對，使他們在事業不斷攀升，收入頗豐。
屬猴的人：靈活應變，八方來財
屬猴的人思想靈活，善於隨機應變，能快速適應各種環境變化，屬猴的人在馬年更容易把握商機，無論是投資理財、創業經營，都能憑藉自己智慧和經驗，做出正確決定，獲得豐富報酬，加上人脈支持，為他們帶來更多合作機會和財富，讓收入居高不下。
屬豬的人：隨和招福，正偏財都有
屬豬的人性格溫和，帶著樂觀積極的心態面對生活，他們在工作上以踏實努力、認真負責的態度，深獲老闆信任和重用，事業穩步上升，屬豬的人人際關係也很好，同事們都喜歡跟他們共事，當遇到困難時也會得到貴人相助；馬年屬豬的人正財、偏財不斷來，無論是薪水收入或是投資收益都十分可觀。
資料來源：《搜狐網》
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
