比特幣價格在今（24）日一度跌破6.3萬美元關卡，在川普關稅貿易戰和地緣政治風險升高之際，加密貨幣市場再度承壓，比特幣2月迄今已經跌了約19％，若在未來幾天未能扭轉頹勢，很有可能創下自2022年6月以來最慘烈的單月表現。數據顯示，美國比特幣ETF近5週累計資金流出近40億美元（約新台幣1257.62億元），交易量也寫下2025年7月以來新低。根據《Decrypt》報導，加密貨幣分析師盧卡斯（Rachael Lucas）表示，比特幣近期的疲軟並非單一事件導致，而是多種宏觀衝擊長期累積的結果。首先，美國總統川普被美國最高法院裁定依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的全球關稅違法後，立即揚言祭出15％全球關稅，引發風險資產的廣泛震盪。當經濟恐慌情緒高漲時，資金便會流向傳統意義上的避險資產，比特幣雖然曾被譽為「數位黃金」，但是如今多數人仍將其視為風險資產。另外，美國通膨持續僵固未見明顯降溫，如今市場已不再篤定聯準會將儘速降息，聯準會若轉鷹，也會對風險資產構成壓力。再來就是中東緊張情勢加劇，美伊對峙持續，雙方無法達成協議，美國在伊朗周遭部署的軍事力量不斷累積，增加市場擔憂。LVRG Research的分析師路克（Nick Ruck）表示，「比特幣價格下跌並不意味著加密貨幣的結構性崩潰，而是反映了宏觀經濟壓力的綜合影響，包括關稅再次上漲、市場避險情緒升溫以及持續的加密貨幣ETF資金淨流出」。展望未來，盧卡斯認為2026年將是比特幣調整和築底的一年，下一波多頭行情可能將在2027年或2028年開啟。路克也認為比特幣雖然短期前景並不樂觀，但長期來看應能站穩6萬美元大關，並進而在找到強勁支撐後實現逐步復甦。