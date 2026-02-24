我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔振赫為了工作多次造訪寶島，但每次都是活動結束就返回韓國，很想抽空逛台灣的夜市、放天燈。（圖／friDay影音提供）

由崔振赫、吳沇序 (前譯：吳漣序) 主演，friDay影音獨家跟播的韓劇《理事長和我的秘密關係》甫於週末甜蜜完結，男主角崔振赫受訪影片也隨即曝光，他不僅坦言會被對工作充滿熱忱的女性吸引，更自爆為了床戲一週健身五次、特別加強肌肉線條；聊到台灣威士忌時更是笑開懷，直言「粉絲送的很好喝」，並透露殺青時與劇組分享「大家都喝得很開心」。隨著全劇播畢，官方公開崔振赫近期來台工作時的受訪影片，談到是否會被工作認真的女性吸引？他笑著表示：「我當然覺得認真投入工作的人很帥。」不過也補充，在《理》劇中，男女主角之間的情感並不只是欣賞彼此的工作態度，而是存在一種更自然的吸引法則，「如果女生對工作有高度熱忱，我也會覺得很帥氣，但比起這個，男女之間應該還是有某種自然的吸引吧！」《理》劇首集就有關鍵床戲橋段，被問到是否有特別為此鍛鍊身材時，平時就有運動習慣的崔振赫坦言，「從某個時刻開始，運動對我來說是為了健康。」並透露平常一週約健身三到四次，但為了拍這次的裸露戲，「大概變成一週五次左右。」他還笑說由於劇情必須呈現角色關係發展，「畢竟是裸露戲，所以也有特別練肌肉」，敬業程度不言可喻。崔振赫雖在劇中扮演酒類公司社長，但私底下對於喝酒其實很隨性，「我不算喝酒比較講究的人，我比較喜歡跟大家一起愉快地享受喝酒的氛圍。」至於是否喝過台灣的酒，他笑說自己比起高粱更偏愛威士忌，「粉絲送的威士忌很好喝，那時剛好流行起來，時機正好我就也常推薦給身邊朋友。」甚至在這次《理》劇殺青時，崔振赫還特地帶了台灣威士忌與劇組分享，「我記得大家都喝得很開心。」曾多次為工作造訪台灣的崔振赫，透露其實每次都是活動結束就馬上返韓，「幾乎沒有機會去外面逛逛，我也想去逛逛看夜市，想嘗試放天燈，因為總是沒有機會所以覺得很可惜。」最後，他也向台灣粉絲深情喊話：「我還記得之前的幾部作品，也是透過friDay影音向大家問候，這次又帶著《理事長和我的秘密關係》和大家見面，真的覺得很榮幸。」崔振赫也聽說不少觀眾都透過friDay影音支持這次的新作，「讓我既開心又感謝，真的很謝謝大家。」《理事長和我的秘密關係》改編自同名熱門網路小說，劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，兩人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉的浪漫故事。friDay影音獨家霸總追妻劇《理事長和我的秘密關係》全套12集已完整上架熱播中；更多最新韓劇韓綜跟播情報，請鎖定friDay影音官網、社群專頁與APP。