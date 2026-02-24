我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在臺北大巨蛋進行第2階段集訓，前旅美左投陳偉殷今（24）日一回台灣就馬上與中華隊會合，接下來將隨隊至27日的「台日交流賽」。陳偉殷表示，投手群在技術上調整的不錯，目前的建議是節奏與配球模式的調整，「該如何去攻擊打者，比較多是心理層面，整體調整的狀況看起來都還不錯。」陳偉殷今早抵達台灣，馬上趕赴大巨蛋視察中華隊狀態，「看投手的一些狀況，有什麼需要溝通、了解一下這樣子，反正就聊聊天吧。」陳偉殷觀察，投手技術層面沒問題，他向學弟分享節奏、心態的調整方法，「打到這層級，技術層面都非常好，唯一能做的建議是節奏跟配球模式，該如何去攻擊打者，比較多是心理層面，整體調整的狀況看起來都還不錯。」陳偉殷去年接下中華隊後勤團隊的任務，不定期前往小聯盟訪視旅美球員，到這支中華隊最後的組建，陳偉殷都參與其中，他表示，「畢竟國外球團會有一些用球數限制，就是比較有難度。」陳偉殷直言，從集訓開始後勤團隊就很照顧選手，讓選手可以放心準備比賽。今日與陳冠宇、林凱威、林家正等學弟碰面，陳偉殷笑說大家都變很壯，「突然自己變很小一隻，就代表大家在球季結束的這段時間，都調整得還不錯。」陳偉殷表示，早期訓練資源較為不足，選手要自己找訓練的場所，「現在大家都有自己的自主訓練的地方，有的人會跑去日本、美國，我覺得在球季結束的一段時間，大家做了更多的功課、準備。」陳偉殷此次返台，將隨著中華隊一路到「台日交流賽」結束，正賽會在東京與團隊再次會合，他表示，這段期間就盡力幫忙中華隊，「前半段沒辦法跟到有點可惜。想說過完年後趕快回來支援，不然答應了（後勤）又沒做到覺得（可惜），自己比較有責任感一點。」