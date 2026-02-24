我是廣告 請繼續往下閱讀

台中球迷久等了！斥資15.2億元打造的「台中市國際足球運動休閒園區」進度大躍進啦！目前副球場的人工草皮已經鋪設完畢，翠綠色的專業球場超級吸睛，整體預計在今年 7月 就會正式完工！建設局長陳大田表示，該園區總經費達15.2億元，目前工程皆如期如質推進中。此次完工的副球場採用符合國際足球總會（FIFA）規範的人工草皮系統，從基礎結構、緩衝層到草皮鋪設，均採專業標準分層施工。草皮的高度、密度及填充顆粒配置均經過精密計算，不僅能兼顧球速表現與彈跳回饋，更大幅提升球員在訓練與比賽時的舒適度與安全性。陳大田指出，為因應氣候變化，副球場特別強化排水系統與場地平整度。透過多層級碎石級配及精密整平工法，確保降雨後能迅速排水，避免積水中斷賽事。此外，人工草皮接縫採高精度黏合技術，能有效降低位移風險、提升耐用度，足以支撐長期且高頻率的使用需求。建設局強調，該園區不僅是全國首座足球專用場域，未來更將結合周邊的朝馬足球場天然草皮，支援各項國際賽事。副球場除了提供專業訓練外，也將成為基層足球扎根與市民運動的重要據點。待後續國際專業技師進場檢測並完成認證後，台中將具備舉辦國內外大型賽事的雄厚實力，正式站上國際足球舞台。