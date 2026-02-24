我是廣告 請繼續往下閱讀

AI載板材料「卡脖子」，高階玻纖布供給吃緊，日本玻纖布大廠日東紡24日盤中大漲逾23%、再創新高，也帶動台股玻纖布概念股紛紛亮燈，南亞、台玻、富喬等成為盤面焦點。AI晶片載板大量採用的低膨脹係數玻纖布（T-glass）仍然不夠用，業界評估，即便日東紡已啟動擴產，但新產能要到2027年才會開出，而且增幅約兩成，短期仍難填補缺口，吃緊狀態恐一路延續到2027年下半年。台股指標之一的南亞與日東紡有合作關係，面對高階玻纖布偏緊的市況，南亞不排除評估增產可能。南亞股價今日開平走高，終場大漲8.61%，收在90.8元。不只高階材料緊俏，以富喬為例，法人看好其Low Dk、Low CTE等高階產品占比持續拉升，推估營收比重可望從2025年底約45%提高到2026年的60%。此外，部分Low Loss等級材料導入也可能擠壓到E-glass供給，使部分E-glass品項仍具漲價條件。富喬今日股價漲幅達8.96，收115.5元。最強指標德宏1月營收1億元，月減10.84%，但年增高達101%，今日股價以漲停196.5元作收。台玻斥資22.5億元擴增將高階產線，預計2026年產能將翻倍，且公司看好到2027年上半年成長態勢，今日股價漲停，終場收56.8元。