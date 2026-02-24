我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市跟進開辦校園免費營養午餐，市長盧秀燕今宣布，對象將從原本的公立國中小，擴大納入私立國中小與公私立高中職經濟弱勢學生，預估一年將增加36億元預算，今年近12億的預算缺口，下月將向市議會提出追加案。她同時喊話賴政府，盡快依法實施新版《財劃法》、將原該屬於地方的經費金額，撥給各級地方政府。盧秀燕今（24）日銷假上班，年後第一個公開行程是主持市政會議，她向市民報告時指出，市議會將於3月下旬召開定期會，屆時市府將提出預算追加案，追加歲出33億1457萬1000元、歲入30億6992萬4000元，歲入歲出短絀2億4464萬7000元，將以賒借收入彌平。這次追加的歲出包含學校午餐免費、包租代管、住宿式身心障礙機構等項目，最大宗是學校午餐免費等新計畫，全年經費約36億元，今年度只執行9月開始的一學期，本應編列18億元，但先前已有2萬名弱勢學生免費，因此實際追加預算11億9344萬元。執行細節部分，原僅公立國中小學生午餐免費，預估全年經費25到30億元之間，市府考量各方意見，將私立國中小與公私立高中職經濟弱勢學生也納入，因此預算稍有增加。盧秀燕說，私校學生不見得家庭經濟狀況都很好，有些弱勢孩子透過甄選或以體育生身分就讀，市府將一併照顧。接著她話鋒一轉，感慨市政工作需要經費，台中稅收雖多，但《財劃法》只分給地方非常少的經費，立法院修正後，各縣市政府統籌分配款有所增加，但「很不幸的！賴總統和行政院長卓榮泰並未公告和副署，反而減少各級政府補助」，地方政府財源沒增加，台中市今年歲入歲出差短可能高達145.83億元。盧秀燕說，全台灣的民眾都是賴政府的公民，她要公開呼籲中央政府，盡快依法實施新版《財劃法》、將金額撥給各級地方政府。同時不能像今年度這樣，「沒給新的、反而把舊的減少，這樣也是不合法不合規的，希望中央趕快把補助還給台中市政府」。