台中市后里區一名陳姓通緝犯，去年（2025年）3月在遭遇警方盤查時，竟當眾對員警狂飆三字經，並挑釁要求所長「制服脫下來」，囂張行徑隨即被依妨害公務現行犯逮捕；台中地院審理後，刑事部分判處陳男拘役40日，民事部分則認定其言論嚴重貶損警員人格，判須賠償梁姓所長6萬元精神撫慰金。2025年3月26日深夜，當時擔任義里派出所的梁姓所長，與2名警員在后里區執行巡邏勤務，意外發現陳姓男子為通緝犯，沒想到陳男見到警方後態度極其囂張，不僅當眾對三名警方連飆三字經外，更直接對梁姓所長挑釁嗆聲「你在秋Ｘ小？」、「你制服脫下來！」陳男在過程中情緒激動且毫無悔意，持續對著所長叫囂「你制服脫下來！」，甚至擺出一副無所謂的姿態直呼「通兩個月而已」、「當作我要犯？」，隨後又對警員補上兩句「穿制服的流氓」。警方隨即依妨害公務現行犯將其當場逮捕送辦。台中地院刑事庭審理後，認定陳男行為構成侮辱公務員罪，且因其身分屬累犯，最終判處拘役40日，並准予易科罰金，另外，梁姓所長還提起刑事附帶民事損害賠償，主張陳男當初爆粗口、飆罵髒話及各種難聽字眼的行為，已嚴重貶損其人格，因此向陳男請求15萬元的精神撫慰金；針對此項訴訟，陳男經法院通知後並未到庭，也未提交任何書狀進行聲明或陳述。法院最終裁定陳男應賠償梁姓所長6萬元。