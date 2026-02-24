我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥軍方日前擊斃販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），後續引發暴力衝突。外交部今（24）日表示，目前旅墨西哥的台商以及僑胞安全無虞，後續駐處也會跟我國當地國人保持密切聯繫，並呼籲國人，暫時避免前往發生暴力衝突的地區。美國總統川普經常指控鄰國掃毒不力。墨西哥政府強硬起來，墨國軍方日前指出，哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦歐塞奎拉22日與軍方交火受傷，後續傷重不治。歐塞奎拉曾擔任警察，後來成為惡名昭彰的「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）販毒集團首腦，美國政府懸賞1500萬美元重金懸賞。外交部今日召開例行記者會，發言人蕭光偉表示，墨西哥政府於22日的時候，在哈利斯科州（Jalisco）因為掃蕩毒品的行動，引起幫派的報復，造成當地治安動亂。依據我國駐墨西哥代表處確認，目前旅墨西哥台商以及僑胞安全無虞，後續駐處也會跟我國當地國人保持密切聯繫。蕭光偉表示，外交部呼籲國人，暫時避免前往發生暴力衝突的地區。他說，除了哈利斯科州之外，還包括塔毛利帕斯（Tamaulipas）、米卻肯（Michoacan）、格瑞羅（Guerrero）、新雷昂（Nuevo León）以及相關周邊地區，呼籲國人避免非必要的外出。蕭光偉指出，外交部會持續密切關注墨西哥當地情勢發展，並且隨時採取必要的措施以及協助，以維護旅外國人的安全。在墨西哥境內的國人，如果遇有緊急危難的情況時，也請跟我國駐墨西哥代表處聯繫，駐處的緊急聯絡電話是 52-55-5419-0894；另外，如果遇有困難的國人需要國內家屬或者親友聯繫，在國內可以請親友撥打外交部的緊急聯絡中心電話，號碼是 0800-085-095，以獲得必要的協助。