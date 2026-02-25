許多人喜歡在食物中加入蜂蜜，增添甜蜜風味，不過蜂蜜可以放多久？有結晶還可以吃嗎？有好市多（Costco）會員表示，自己買了一罐好市多自有品牌的蜂蜜，卻發現蜂蜜呈現3種顏色，不知道是不是正常的；有其他內行人指出，這其實是蜂蜜結晶，只要裝進玻璃罐中隔水加熱，就可以恢復原狀。網路也常有傳言表示，純正的蜂蜜不會過期，台灣事實查核中心則澄清，蜂蜜的建議保存環境是在攝氏25度，保存期為兩年，除非冰在冷凍環境中，否則久放都會變質。
蜂蜜竟變3種顏色！內行指是結晶 揭恢復方法
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文詢問，「請問蜂蜜會沉澱成3種顏色嗎？」只見原PO提供的蜂蜜照片，是好市多自有品牌科克蘭（KIRKLAND）出的蜂蜜，透明瓶身中的蜂蜜變成白色、深咖啡色、咖啡色，跟平常的蜂蜜不同。
有內行人表示，白色的部分其實是蜂蜜結晶，不是沉澱物，只要氣溫較低就會結晶，也有其他人買了同款蜂蜜，也會有產生相同結晶，「我也買同款，結晶越來越厚，後來全挖到玻璃罐，然後燜燒鍋放溫水，玻璃罐放進去，保持溫度在50到60度，幾小時就還原了」、「冬天太冷，蜜會結晶，只要隔溫水加熱，就會解晶，可以繼續使用，但是要注意水溫不能過熱」。
蜂蜜會過期嗎？專家解答：還是會
網傳純蜂蜜不用冰在冰箱，冰進冰箱會酸掉、壞掉，還有蜂蜜不會過期等，台灣事實查核中心表示，根據宜蘭大學蜜蜂與蜂產品開發中心主任陳裕文指出，純蜂蜜如果含水量高，放冰箱會延後酸掉、變質的時間，純蜂蜜都有保存期限，不管有沒有放冰箱，放太久都有可能變質。松山社區大學城市養蜂課程講師蔡明憲補充，一般民眾買到的蜂蜜，只要檢驗合格，含水量較低，而蜂蜜主要成分是果糖與葡萄糖，葡萄糖含量高的蜂蜜在冰箱會因低溫結晶，缺點是不易取用，但這不是蜂蜜「壞掉」。
陳裕文表示，蜂蜜的建議保存環境是在攝氏25度，保存期為兩年，除非冰在冷凍環境中，否則久放都會變質。蜂蜜變質有3種情況，第一種是發酵變酸，第二種是果糖氧化，第三種是酵素活性下降，這些都是蜂蜜久放或存放不良會發生的情況，不能用來判斷是不是真假蜂蜜。另外也有傳言，純蜂蜜不會長螞蟻，蔡明憲說，如果蜂群不夠強壯，沒辦法保護好蜂巢，螞蟻就會趁虛而入偷吃蜂蜜，因此這個傳言不屬實。
資料來源：台灣事實查核中心、Costco好市多商品經驗老實說
