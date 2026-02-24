我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海嫄直播時被私生粉絲拿雷射光照。（圖／NMIXX YouTube）

韓國女團NMIXX隊長吳海嫄（Haewon）為明（25）日壽星，因此今日早上開了生日直播，不過在直播，然而在直播途中，有私生粉絲為了確認自己得到的偶像住處資訊是否正確，多次用雷射筆照射她們的住處，讓海嫄超級不爽直接結束了直播。正逢海嫄的生日即將到來，因此她打開了直播打算跟粉絲們一起度過珍貴的瞬間，影片中成員在宿舍佈置了姓名氣球，就像一個派對包廂一般，而海嫄染著白金色頭髮、穿著黑色條紋上衣分享了自己新的一年的期許。然而就在直播進到尾聲時，疑似有私生粉絲想確認海嫄居住的樓層，拿著雷射筆對著窗戶狂照，而坐在窗邊的海嫄也被綠色的雷射光給照到，幸好沒有直射到眼睛，不過她瞬間露出了相當不滿的表情，一臉寫著「怎麼又來了」的表情，最後超迅速地結束了直播，可見類似狀況絕對不是第一次發生。海嫄生氣的影片在網路上曝光後，有許多網友紛紛表示心疼，「私生疑似想用雷射筆來確認她住的房間樓層，還連續兩次，500元（吳海嫄名字諧音）一臉不爽」、「雖然500元生氣很漂亮，但是不要做這種行為好嗎」、「這些能真的算粉絲嗎，感覺真的很過分，完全不尊重藝人了」、「所以難怪很多偶像直播時都是拉窗簾的」、「光源確認，在窗外不遠處的大樓」、「私生是在飯店外邊看直播，用雷射筆在確認樓層，真的嘔！」、「這不是粉絲，是準備犯罪的罪犯。」