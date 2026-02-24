我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Soul Beam with Stray Kids》Felix穿上陰間使者服裝。（圖／Hami Video提供）

▲《Soul Beam with Stray Kids》Lee Know大撩現場粉絲。（圖／Hami Video提供）

韓國8人偶像天團Stray Kids過年期間特別節目《Soul Beam with Stray Kids》，於Hami Video全台獨家播出，上線後迅速衝上平台冠軍，展現超高人氣。他們在節目中不僅穿上古裝穿越至古代大玩傳統遊戲，還變身黑白大廚大戰廚藝，節目在韓國錄影時便話題十足，原本僅開放400位粉絲參與錄影，卻吸引超過1萬人報名，競爭率高達1:25，未播先轟動。「설빔 SoulBeam」在韓文有新年穿新衣的寓意，節目以「穿越到朝鮮時代」為核心設定，打造沉浸式情境舞台，現場觀眾依Dress Code穿上韓服應援，攝影棚宛如時空錯置的宮廷派對。Stray Kids一開場便帶來招牌舞台〈CEREMONY〉，強烈節奏與刀群舞瞬間點燃氣氛，卻在高潮時被神秘漩渦「吞噬」，正式展開爆笑穿越冒險。成員Felix以陰間使者造型登場，一出場就用招牌低音喊話「神仙們，跟我一起走吧」，氣場全開！卻立刻被「神仙」主持李壽根吐槽：「朝鮮人怎麼會叫Felix？」面對犀利質疑，Felix神回一句「我本名是李龍馥」，瞬間化解危機。兩人你來我往的即興情境劇笑料狂噴，從身分質疑到古代設定補強，現場笑聲幾乎停不下來。成員們也各自維持角色設定，穿越世界觀玩到極致，舞台秒變古裝情境喜劇。為了取得回到現代的「時空門票」，Stray Kids必須挑戰「99秒傳統五種遊戲」任務。第一關「打畫片」一秒喚醒聞名全球的《魷魚遊戲》既視感，彰彬一擊成功漂亮開局；接著擲柶遊戲、踢毽子輪番上陣，還加入轉「大象鼻」後精準踢鞋進洞等高難度關卡，體能與運氣值同步爆表。最後壓軸則是經典桌布抽離任務，在不打翻滿桌食物的情況下抽走桌巾，緊張感直線飆升。從童年遊戲到極限挑戰，整段闖關過程既懷舊又刺激，Stray Kids成功化身「全家都能笑出聲」的世代共感型偶像。經歷一連串高強度任務後，Stray Kids卻仍無法成功回到現代，讓神仙主持李壽根忍不住大喊：「你們前世到底犯了什麼罪，怎麼還回不去？」Lee Know立刻神接一句：「我們偷走了粉絲的心。」瞬間引爆全場STAY（Stray Kids粉絲名）尖叫暴動！接著成員們現場分成兩隊展開「黑白料理對決」，必須在限時15分鐘內，以指定主題食材「長條年糕」完成創意料理。若未在時間內完成，或無法征服評審味蕾，將直接面臨淘汰命運。時間壓力、團隊默契與創意發揮全面考驗，成員們如何在緊張節奏中端出驚喜之作，成為《SoulBeam with Stray Kids》另一大爆點，《Soul Beam with Stray Kids》全篇已於Hami Video獨家上架。