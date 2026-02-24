我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨團通過由立委蔡其昌擔任總召。（圖／取自鍾佳濱臉書）

歷經去年「被逼宮」的權力風暴，被稱為「永遠總召」、「萬年總召」的柯建銘，終在今（24）日選擇「成全」，將25年的國會指揮棒，交予中生代戰將、民進黨立委蔡其昌手中。這不僅是一次人事更迭，更宣告國會「老柯時代」的正式謝幕，象徵民進黨團在賴清德時代下，重振旗鼓、重新出發。柯建銘為民進黨創黨黨員之一，曾屬於民進黨福利國連線的一員，自1993年一路於全國不分區與新竹市選舉區連任至今，為立院最資深的立委，也是民進黨指標性人物之一，但在歷經兩次罷免投票挫敗後，讓力挺「大罷免戰略」的他，瞬間淪為黨內箭靶。在立院上會期，民進黨府院進行全面盤整，僅剩立法院民進黨團陷入僵局，除了總統賴清德出面遊說柯建銘外，黨內派系更上演逼宮戲碼，拿出要求黨團幹部改選的連署書；最終，柯建銘挺過逼宮危機、續任總召，在野黨立委當時還恭喜「柯總召戰勝賴主席」。面對新會期，蔡其昌年前登記角逐民進黨團總召，表態對決柯建銘。柯建銘昨邀集蔡其昌等人先行進行協商，雙方未取得共識，但在今天黨團大會上，最終避免了刀見血的投票表決，改以「推舉」定案。據了解，柯建銘在會議中語帶保留地表示，他的任期已剩兩年，其實不需要投票，他和蔡其昌都會協調好，讓在場立委一度屏息、困惑於老將是否仍存有懸念，直到蘇系綠委吳秉叡開出第一槍，「感謝總召牽成蔡其昌」，隨即引發黨團成員集體歡呼。這一喊，不僅給了柯建銘最尊榮的下台階，也正式開啟權力交接。柯建銘的退位，不僅是個人政治生涯的轉折，更是黨內權力版圖位移的具體展現。在新潮流與「民主活水」的合流下，黨內已構築成一道難以逾越的權力高牆，事實上，一旦走到強行投票，除了破壞民進黨過去的默契及傳統外，在現實主義邏輯下，任何負隅頑抗都將顯得徒勞。此外，在藍白夾擊的險峻局勢下，柯建銘長期處於對抗的前線，其形象早已成為在野黨攻擊的標靶，在權衡利弊後，讓老兵認清下台的必然，順應黨內求變的聲浪。至於接下印信及柯建銘「愛的抱抱」的蔡其昌，面臨的是截然不同的修羅場。過去蔡政府執政8年，民進黨在國會擁有絕對多數，總召的角色多是「落實府院意志」，如今，民進黨團多數紅利消失，面對韓國瑜領軍的立法院以及藍白多數夾殺下，蔡其昌的考驗在於，如何與藍白協調的藝術及妥協，不再讓立院繼續對立、空轉。柯建銘退位象徵著一個世代結束，蔡其昌雖然承載了「世代交替」的光環，但眼前挑戰極大，包含如何在藍白多數下，為賴政府爭取法案推進的空間？如何讓卡關已久的中央總預算及國防預算順利付委？如何走出一條既能戰、又能和的政治生路？民進黨團能否重生、打破政黨僵局，外界都等著看。