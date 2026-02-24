我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北富邦勇士球團今（24）日舉行盛大記者會，正式揭曉「野獸引退賽」完整規劃。林志傑確定將於4月11日、12日移師臺北小巨蛋，在萬人見證下進行盛大的退休儀式。（圖／記者林調遜攝）

▲回顧2019年林志傑結束CBA征途返台的轉折點，許晉哲坦言當時競爭極其激烈。即便CBA多支球隊開出更高的天價合約，富邦勇士高層仍展現極大誠意。（圖／記者林調遜攝）

臺北富邦勇士球團今（24）日為傳奇球星「野獸」林志傑舉行引退記者會，宣告4月11日、12日將於台北小巨蛋迎來生涯終章。現場除了「黃金世代」戰友齊聚，與林志傑有著超過20年師徒情誼的勇士總教練許晉哲也感性現身。許晉哲不僅回憶起當年「搶人大戰」的內幕，更直言林志傑的成就絕非偶然，而是近乎「自虐」的自我要求。此外，許晉哲也公開招募林志傑加入下一屆的世壯運，林志傑也搞笑回應：「也不一定會在許哥那隊啊。」回顧2019年林志傑結束CBA征途返台的轉折點，許晉哲坦言當時競爭極其激烈。即便CBA多支球隊開出更高的天價合約，富邦勇士高層仍展現極大誠意，「志傑考慮了一段時間，最後決定回來，那是當時台灣籃壇非常重大的新聞。」事實證明，林志傑的回歸成為富邦王朝的基石。他不僅在PLG元年率隊奪冠，更完成三連霸壯舉。許晉哲感性表示，兩人從林志傑18歲亞青時期就建立師徒緣分，一路看著他從中華隊主力成長為台灣籃球的精神標竿，「辛苦了，謝謝他為中華隊、為富邦勇士所做的一切。」談到林志傑能以43歲高齡持續馳騁賽場的原因，許晉哲給出了震撼的評價。他表示，外界常說林志傑很「自律」，但若親眼見過他的訓練強度，那已經超越了自律的範疇，「我只能用兩個字形容，就是『自虐』。」許晉哲透露，這種精神也深深刻在後輩心中，像是目前中華隊領袖劉錚、陳盈駿，都在備戰期間提到林志傑對他們的巨大啟發。許晉哲強調，林志傑在中華隊體系裡，就是那座最耀眼的「精神標竿」。近日劉錚與陳盈駿紛紛都在採訪中談到林志傑是他們的榜樣，林志傑今日說道：「榜樣其實就是隨著年紀累積起來的吧。像我年輕會去看前輩一些好的東西來去做學習，然後找到更適合的自己能不能讓他更進化，我覺得這個才是對的。我覺得以後也會有更年輕的球員把他們當成榜樣，相信他們也會比我做得更好。」相對於恩師的理智回顧，林志傑今日在提到家人與球迷的支持時，情緒罕見失控。他數度拿紙巾拭淚，哽咽到久久無法言語，最終僅留下一句：「感覺我講不太出來。」所有內心的感謝與不捨，他承諾會在 4 月小巨蛋的引退賽中，向全場球迷完整交待。對於剩下的11場例行賽，林志傑表示目前的身體狀況保持得不錯，重點在於「保持健康、幫助球隊獲勝」，並希望能為過去兩年失去冠軍的遺憾畫下完美句點，全力拚下今年的總冠軍。最後，許晉哲也不忘為林志傑規畫「退休生活」，笑著現場招募：「希望他賽季結束後開始備戰下一屆世壯運。」對此，林志傑也幽默回應，若有邀約當然會打，但調皮表示：「也不一定會在許哥那隊啊！開玩笑，假如許哥邀約我也沒辦法拒絕，搞不好我幾個好朋友也想自己組一隊。」展現出師徒間超越職分的好感情。