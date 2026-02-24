台灣地震預警機制再升級！今（24）日中午12時37分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，中央氣象署隨即針對台北市、宜蘭縣發布災防告警訊息（國家級警報）。不少北部iPhone用戶也同時收到另一則「地震示警」通知，而且收到時間比國家警報稍快、資訊也更多。對此，交通部長陳世凱說明，這個全新的「地震預警」功能，是由氣象署、數發部與Apple合作推動的「提升防災反應速度與精準定位計畫」，並進一步解析其運作原理。
台灣全新「地震預警」上線了！警報更快、資訊更完整
今（24）日中午12時30分許宜蘭外海發生芮氏規模5.6地震時，身處宜蘭、台北等地的民眾手機皆收到國家級警報（PWS）。不過，《NOWNEWS》記者當時人在桃園，雖未列於PWS發布範圍內，手機仍收到一則「地震示警」通知，且畫面中直接顯示自己的所在位置與震央位置，資訊更為具體。
對此，陳世凱下午於社群平台Threads發文指出：「大家有發現嗎？這次地震預警，多了『你在哪裡』與『震央在哪裡』的資訊。這背後，是氣象署與數發部和Apple合作推動的提升防災反應速度與精準定位計畫。」
他進一步解釋，相較於國家級警報（PWS）透過電信基地台廣播、覆蓋範圍廣但仍須經電信系統轉送，新機制則是在氣象署完成地震解算後，第一時間將資訊傳送至Apple伺服器，再透過iPhone內建推播機制發送至用戶手機，中間少一層轉送流程，能多爭取數秒反應時間，且無須額外下載App即可接收。
蘋果手機「增強安全提示」如何開啟？運作原理一次看
根據Apple官方說明，目前iPhone「增強安全提示」功能適用於美國與台灣。若要開啟地震警示功能，手機需升級至iOS 26.2（含）以上版本。用戶可依序進入「設定」→「通知」，滑至最下方點選「增強安全提示」，即可看到「地震警示」選項，開啟後便能接收相關通知。
在運作原理方面，「增強安全提示」會依據提示來源單位提供的資訊，於地震或洪水等緊急情況發生時，發送補充性安全通知。此類提示透過Wi-Fi或行動數據（若可用）傳送，由Apple負責發送，外觀與提示音皆與政府發布的「政府警示」不同。此外，iPhone在接收地震警示後，也可將警示內容以匿名方式廣播至附近的Apple裝置，進一步提升整體預警覆蓋效率。
資料來源：Apple、交通部
