玉山金控今（24）日召開法人說明會，由於去（2025）年稅後淨利達342.9億元創新高，每股稅後盈餘（EPS）2.12元，投資人也關注併購三商美邦人壽後的股利政策。對此，玉山金董事長黃男州強調「獲利提高，股利就要提高」，目前帳上可分配盈餘充裕，估約400億元，內部也就現金股利1.3元及1.4元發放作過試算，可兼顧現金股利發放及壽險資本需求。玉山金去年自結淨收益917.7億元，稅後淨利成長31.2%，達342.9億元創新高，每股稅後盈餘（EPS）2.12元、股東權益報酬率（ROE）13.04%、資產報酬率（ROA）0.80%。各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利327.4億元，成長33.3%，玉山證券淨利26.1億元，成長19.9%、玉山創投淨利1.2億元、玉山投信淨利1.9億元，銀行與證券獲利刷新歷史紀錄。玉山金2026年1月稅後獲利40.2億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加32.9％，EPS為0.25元。主要子公司玉山銀行1月稅後獲利34億元，較去年同期增加10.7％；玉山證券4.6億元；玉山創投3.3億元；玉山投信0.3億元。玉山金全年淨手續費收入315.6億元，年增12.1%，玉山銀行高端客群經營有成，財富管理淨手續費收入154.4億元，年增14.3%，皆創歷年最高紀錄，銀行保險手續費收入成長23.2%，連續五年雙位數成長。信用卡淨手續費收入84.8億元，年成長8.5%，簽帳金額6,659億元，均創新高。玉山銀行存、放款穩健成長，憑藉資金成本管理與放款利率結構優化，淨利息收入較去年成長21.2%。總存款年增量第二，外幣存款年增量第一；總放款年成長12.9%，另受惠國內出口動能強勁及海外平台布局完整，企業放款及個人放款分別成長18.1%、7.6%，中小企業放款成長11.8%。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.15%，備抵呆帳覆蓋率826%，維持優異風險控管。另外，玉山金1月23日股東臨時會已通過合意併購三商美邦人壽，待主管機關核准生效後，玉山金資產規模將由4.5兆元躍升至6.1兆元，躋身台灣上市前5大金控，玉山金董事長黃男州會中表示，目前員工安置計畫仍在研議中，準備好就會向金管會遞件申請，預計最快第3季完整合併，並更名「玉山人壽」。至於投資人擔心併購三商壽是否會影響玉山金股利政策，黃男州強調，若以現在玉山金股本1617億元來計算，合併後股本會放大到1764億元，股本約膨脹9%左右。他說，玉山規畫未來3年股本不要再任何膨脹，希望沒有股票股利或普通股現增，但他也強調，玉山金未來還要長大，要為未來預留資本空間，也意謂將以發放現金股利為主。去年玉山金發放1.2元現金股利，加上0.1元股票股利，展望今年，黃男州說，因為獲利、EPS有所成長，原則上股利也要增加，內部也有就現金股利1.3元及1.4元發放作過試算，應該可以平衡壽險資本需求，又可發出足夠現金股利，只是最後要發多少，還是要經董事會、股東會決定。根據玉山金內部試算，去年金控賺342億元，假設先保留10%法定盈餘公積，還剩下308億元，另帳上還有83億元保留盈餘，等於說可以拿來發股利或現金增資的金額還有高達391億元，接近400億元。假設每股派發現金1.3元，大約需要190億元，配發1.4元則需210億元，剩餘180億元可做為壽險子公司現金增資所需，但壽險不一定需要這麼多錢，必須看公司整體狀況適當投入。黃男州也重申，股利政策3大原則，第一，只要獲利提高，股利就要提高；第二，必須平衡股利和玉山人壽未來增資所需；第三，合併後，玉山金股本約擴大9%，來到1764億元，未來3年希望股本不要再膨脹了，但玉山未來還是要繼續長大，資本額也要跟著增加，要替未來預留一些空間。