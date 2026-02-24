我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥販毒集團「哈利斯科新世代」（Jalisco New Generation）首腦，綽號「埃爾門喬」（El Mencho）的大毒梟塞萬提斯（Nemesio Cervantes），週日在墨西哥軍方的逮捕行動中身亡，後續引發墨西哥國內動亂，黑幫份子與毒梟大肆破壞進行報復。究竟埃爾門喬是在什麼情況被掌握？墨西哥當局透露，他在被擊斃前，正在與一名情婦幽會。根據美聯社報導，墨西哥當局週一表示，他們監控到「埃爾門喬」與一名情婦的約會行蹤，協助了墨西哥武裝部隊追查到這名惡名昭彰的毒梟；墨西哥國防部長特雷維利亞（Ricardo Trevilla）表示，週日的墨西哥特種部隊行動在美國情報支援下進行，最終在其家鄉哈利斯科州（Jalisco）發現塞萬提斯躲在樹叢中。在數次交火後，8名武裝分子被擊斃，塞萬提斯及其兩名保鑣受重傷，他們被拘押後，在送往墨西哥城途中死亡。目前整場行動及其後續暴力衝突共造成70多人喪生，包括墨西哥安全部隊成員、疑似販毒集團成員及其他人員。特雷維利亞指出，軍方調查人員鎖定並跟蹤了塞萬提斯其中一名情婦的親信，這名親信於當地時間週五護送女子前往哈利斯科州塔帕爾帕（Tapalpa），與毒梟會面。軍方表示，確切地點是在美方提供極為重要的補充情報協助下確認。女子留宿一晚後離開，「埃爾門喬」仍與其保鑣留在當地，特種部隊藉此機會完成部署。墨西哥陸軍與國民警衛隊在地面設立封鎖線，同時出動6架直升機，並在哈利斯科州周邊州部署更多特種部隊待命。特雷維利亞表示，墨西哥空軍也提供偵察與空中支援。週日凌晨，在確認他的行蹤後展開行動，當時正在墨西哥北部視察的總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）全程掌握進度。特雷維利亞提到，在毒梟與警方交火過程中，「埃爾門喬」試圖與其中兩名保鑣逃離，毒梟陣營的武裝份子拖延軍方推進，特種部隊甚至查獲2具火箭發射器。後續他試圖在郊外林地躲藏，特種部隊在樹叢中發現塞萬提斯，雙方爆發激烈交火。「埃爾門喬」受重傷，與保鑣被逮後送上直升機，緊急轉送附近醫院，並在過程中身亡。為防止犯罪組織報復，直升機原定降落哈利斯科州首府的飛行計畫也臨時更改，遺體改送往墨西哥城。對於美國是否有從中協助，根據路透報導，美國提供了情報，幫助確定了墨西哥當局在塔帕爾帕鎮發現毒梟的確切地點，但墨西哥官員強調，是他們主導了這次行動。薛恩鮑姆強調，「美軍沒有參與這次行動。雙方只是進行了資訊交流」。