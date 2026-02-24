我是廣告 請繼續往下閱讀

一名游姓老董與朱姓看護同居十餘年，臨終前將4658萬元定存轉贈朱女，引發其家屬不滿控告詐欺，朱女一度遭判刑2年。然而，律師證稱老董生前不滿子女忤逆，且病榻錄影顯示其意識清楚，刑事改判無罪定讞；民事部分，高雄高分院認定該款項屬合法贈與，判游家須歸還朱女請求之1000萬元，全案仍可上訴。朱女主張，她自2005年起與游董如夫妻般生活，不僅打理起居，更在游董罹癌期間獨自照料其多次化療，反觀游家子女鮮少聞問。游董感念其辛勞，於2017年底病榻前，在律師見證下簽署約定書，表達將名下18筆共4658萬元的定存解約贈與朱女，作為其醫療開銷及生活保障。同年11月，朱女前往農會辦理轉存，卻遭游董子女到場抗議。朱女稱當時是為了不為難熟識的農會職員，才暫時將款項匯回游董帳戶，而非理虧。事後朱女依據贈與契約及繼承法律關係，向游家人追討其中1000萬元。游家子女與配偶展開反擊，主張朱女說詞矛盾，質疑若有贈與意願，為何未將定存列入律師見證的約定書？此外，根據醫院紀錄，游董當日意識不佳，根本無法進行理性贈與，控訴朱女涉嫌盜蓋指印，以非法領取鉅款。另外，繼承人強調，約定書僅有指印、內容欠缺定存項目，法律效力存疑。即便醫師與農會證實游董授權「解約」，也僅代表同意動支款項支付開銷，絕非認同將千萬資金無償贈與給朱女。長期擔任游董法律顧問的王建元律師出庭證稱，游董早在病重前兩、三年便多次諮詢遺產分配。律師透露，游董生前對子女非常失望，曾氣憤形容子女「忤逆且好吃懶做」，甚至曾想撤銷已送給子女的不動產，直言「遺產一毛都不想分給他們」。游董因擔心死後子女會與朱女爭產，才委託律師擬定約定書。律師強調，游董的真意就是將所有財產（含名下房產、名車及定存現金）轉交給照護他多年的朱女，甚至為了規避法定的「特留分」，才選擇在生前以贈與方式處理。針對游家質疑老董臨終前意識不清，法官勘驗了2017年11月15日的病房錄影。影片中顯示，游董雖因化療虛弱、不時嗜睡，但在閱覽約定書時，仍能雙手緊握文件，並清楚以台語回答朱女：「你看完沒？這樣可以嗎？」游董果斷回應：「怎麼會不行？」影像更記錄下游董曾試圖在報紙上練習簽名，後因體力不支才改以捺印代替，並對律師表示「我信任你」。法官認為，游董當時具備自主意志，且兩人同居多年、感情深厚，在臨終前將財產贈予長期陪伴的伴侶，完全符合人倫常理。刑事部分，朱女原被判刑2年，後因贈與意願明確，更一審改判無罪定讞。朱女隨即展開反擊，追討當年因爭執而暫時歸還給游家的款項。高雄高分院最新判決認定，這筆4658萬元的定存確屬「生前贈與」，考量朱女訴求，裁定游家人必須在繼承遺產範圍內，連帶給付朱女1000萬元。全案仍可上訴。