王品集團西堤牛排熱心公益，官方今（24）日表示，228連假2月25日至2月28日連續4天，開搶2026年「愛心5折券」！王品集團表示，預計將送出25000張，送吃經典套餐419元優惠，台北、台中、新竹、高雄指定捐血站都能響應，首次捐血或捐血500cc再加贈「西堤沙灘袋」乙個。本文整理捐血時間、獲得方式一次掌握。
捐血吃西堤牛排5折！王品愛心券發25000張 送吃套餐才419元
王品集團旗下的西堤牛排，再次號召全台熱血玩家，祭出「愛心5折券」鼓勵民眾響應捐血即可享用套餐回饋，今年適逢228連假，2月25日至2月28日連續4天，民眾可至台北、台中、新竹、高雄捐血中心指定捐血站（地點清單點此看），挽袖捐血拿優惠券。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，目前西堤牛排一客經典套餐為698元，使用「愛心5折券」限內用優惠乙客經典套餐，搭配開胃菜、沙拉、麵包、湯品、主餐、沙瓦、甜點和飲料，全套含服務費只要419元就能吃好飽（服務費依套餐原價10%計算）。
優惠菜單包括：原塊牛排7oz、起司肉肉控鐵板牛排8oz、嫩煎黑胡椒牛排6oz、義式丁骨豬排、法式紅酒鴨腿佐魚排、堅果奶油紙包魚、迷迭香烤半雞等主餐都能吃。
開搶西堤牛排「愛心5折券」！捐血時間、獲得方式一覽
捐血時間：2026年2月25日至2月28日
捐血地點：台北、台中、新竹、高雄捐血中心指定捐血站
優惠限量：西堤牛排「愛心5折券」25000張
獲得方式：
◾️單次捐血成功（依人次計算），贈送西堤單客經典套餐「愛心5折券」乙張。
◾️首次捐血或捐血500cc，加贈「西堤沙灘提袋」乙個（數量有限，送完為止）。
根據血液基金會資料，王品「西堤牛排」已連續23年投入捐血公益，是台灣號召民眾捐血活動歷史最悠久的品牌，過去22年累積募集超過8,300萬CC的熱血。台灣血液基金會公關處處長黎蕾表示，全台平均每日約需7,000袋血液支應醫療需求，尤其春節長假前後，血液庫存易面臨短缺壓力，希望大家支持募血活動。
資料來源：王品集團、血液基金會、天成飯店集團
