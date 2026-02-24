我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北富邦勇士球團今（24）日舉行盛大記者會，正式揭曉「野獸引退賽」完整規劃。林志傑確定將於4月11日、12日移師臺北小巨蛋，在萬人見證下進行盛大的退休儀式。（圖／記者林調遜攝）

臺北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑今（24）日舉行引退記者會，昔日中華隊戰友「少俠」田壘親臨現場見證。看著林志傑在台上哽咽落淚，田壘坦言自己從未見過這樣的野獸，並說道，隨著野獸即將高掛戰靴，台灣籃球將面臨一個無法填補的空缺，「要說誰是下一個林志傑？我看應該是不可能。」林志傑在記者會中提及家人時情緒潰堤，數度拿衛生紙擦拭淚水，哽咽到一度無法言語。對於這個畫面，田壘表示：「今天這種場合會這樣，我覺得很合理。」但他隨後也笑著坦言，與林志傑併肩作戰多年，即便在最艱難的比賽中，也從沒看過傑哥展現出如此感性的一面。看著好友即將迎來籃球生涯最後一舞，田壘也不禁回想起自己4、5年前告別球場的心情。雖然當時沒有舉辦大規模的引退記者會，但在各個客場接受的致意儀式仍讓他歷歷在目，「每支球隊都很有心，那其實滿感動的。如今回頭看，滿能體會傑哥現在的心情。」田壘更笑說，自己退役後經歷了快兩年的「空窗調適期」，即便身體因傷無法支撐高強度賽事，但回到球場仍會忍不住想拿起球運球、投籃。反觀43歲的林志傑，田壘直言：「他現在的體能跟身體狀況，根本看不出來是一個要退休的人，要湊滿30年對他來說好像也不難。」談到兩人職業生涯最經典的合作瞬間，2012年亞錦賽對陣卡達的「空接絕殺灌籃」是老球迷心中國際賽最震撼的畫面之一。田壘回憶起那一球，形容是「完成度最高的一球」：「球傳得到位，自己也好不容易接起來完成灌籃，整個過程很流暢。」田壘更透露，當時暫停後的戰術布置雖然有布陣，但兩人之間並沒有多說什麼，全靠多年累積的默契，「有空檔他就傳，他也沒有猶豫，我當時其實有點傻眼，但真的很謝謝他對我的信任。」當「野獸」林志傑正式宣告引退，與他糾纏對抗超過20年的戰友兼對手曾文鼎，今日受訪時展現了英雄惜英雄的情懷。曾文鼎坦言，得知林志傑決定退休的那一刻，「心裡好像少了一點什麼」。即便現在兩人分屬不同聯盟，曾文鼎仍對於這份競爭與合作的交情感到無比珍惜。他遺憾地說：「傑哥決定要退了，那種機會就再也不會發生了。感覺生命中好像少了一些東西。」對於曾文鼎形容林志傑退休後台灣籃壇「彷彿少了什麼」，田壘幽默回應：「就少了『野獸』啊。」他語氣轉為嚴肅地認為，聯盟失去一名極具影響力的領袖級球員，勢必會有空缺，「你可能要等其他年輕球員跳出來爆發，可是要說誰是下一個林志傑？我看應該是不可能。」