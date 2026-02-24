我是廣告 請繼續往下閱讀

日前雙北地區出現拖吊業者向車主索取高達10萬元拖吊費，若不從甚至會被威脅扣車，荒謬的喊價行徑讓不少民眾苦不堪言；台北市長蔣萬安今（24）日在市政會議上開轟「荒謬」、「誇張」，並稱不肖業者為惡霸，要求交通局即刻會同法務局消保官，在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者將收費內容透明化，讓執法單位有依據可罰。北市議員陳宥丞爆料，農曆年接獲民眾陳情，有不法拖吊業者玩弄SEO關鍵字廣告，讓消費者在Google搜尋時優先看到訊息，先用「低價」吸引車主，等拖吊車到達目的地，再用各種名目，開出4萬5、甚至10萬的天價，「這不是服務，這是光天化日下的勒索」。對此，蔣萬安表示，「這實在太荒謬、太誇張，甚至可以說是惡霸的行為。我認為這就是趁火打劫」，顯示了道路救援拖吊費用有收費不清的問題，導致消費爭議，依目前規定，警察只有在涉及詐欺等刑事責任時，才能介入處理；除了高速公路路段的道路救援是依中央法規辦理，在市區範圍，目前確實缺乏明確的規範可以依循。蔣萬安強調，為保障消費者權益，即刻要求交通局會同法務局消保官，在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制，不配合者即依法開罰，「我們要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃」。