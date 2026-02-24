我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團今（24）日召開黨團大會，完成新任幹部布局，總召一職由蔡其昌接任，幹事長為莊瑞雄，書記長則由范雲出任，象徵黨團權力核心正式換血。外界原先關注的「柯蔡之爭」在最後關頭急轉直下，柯建銘選擇退讓，為這場被視為「賴神鬥老柯」的黨內角力畫下句點。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰也說話了。對於接掌總召後的方向與目標，蔡其昌會後受訪表示，總召的角色在於服務黨團、整合意見，並對外代表黨團發聲。他強調，民進黨團並非個人舞台，而是每一位成員共同組成，未來將確保各委員的政策主張與意見，都能透過充分溝通形成共識。蔡其昌也喊話朝野關係，希望未來立法院能減少對立氛圍，多一點理性與善意，加強彼此溝通與理解立場，最終目標仍是為台灣人民謀福祉。他認為，讓國會回歸正常協商、穩定運作，應該是各黨派共同的期待。不過，對於柯建銘卸下總召，蘇一峰醫師則在臉書發文嘲諷：「萬年總召掰了！柯建銘已認輸！」更酸稱「大罷免大成功！一人下台達成！」貼文一出，引來網友熱議，有人直言「早該下台了」，甚至揶揄「不是32比0了！而成了33比0.5」，諷刺意味十足。