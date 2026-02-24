我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「水園區新天地」共有三棟大樓群，除了誠品生活進駐外，還有餐廳、國際會議廳等。（圖／翻攝自台北自來水事業處）

誠品生活今（24）日公告，取得台北市中正區思源街1號不動產使用權，該址為台北自來水處打造的全新商辦園區「水園區新天地」，誠品規劃進駐打造約3000坪規模的新商場，最快開業日期將擇期公布。誠品生活今日宣告取得「公館多目標綜合大樓」使用權，誠品生活將在其中打造樓地板面積近3000坪的特色店點，規模比公館商圈內的台大誠品書店更大。誠品生活表示，誠品生活公館新店點所在的「水園區新天地」，距離捷運公館站1號出口步行僅3分鐘，結合2公頃景觀綠地與新店溪水岸景觀，未來將是台北市內少見結合閱讀、親子藝文體驗、綠地野餐、家庭休憩共遊的生活新天地，至於事實上，「水園區新天地」共有三棟大樓群，除了誠品生活進駐外，台北自來水處表示，並延續自來水歷史發展與節慶季節活動，串聯自來水園區、公館水岸河濱各項活動，本區域將稱為「水園區新天地」，而其中2895坪的商場由誠品生活進駐。北水處持續致力與公館商圈合作，預計「水園區新天地」正式登場後，每日將有2500人常駐大樓群，帶動每日超過1萬人進到公館水岸及溫羅汀區域，人潮商機將促進公館周邊商圈繁榮，共同打造公館地區新亮點。