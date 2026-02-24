我是廣告 請繼續往下閱讀

美國連最高法院作出判決，美國總統川普的全球關稅違法，藍白陣營提議協議重談。反紫光成員許美華在臉書示警，此舉對已獲《232條款》保護的半導體業影響有限，但對工具機、機械、醫材、紡織及農漁產品等傳統產業將是毀滅性打擊，這些產業過去因缺乏FTA在美飽受高關稅之苦，好不容易透過稅率從25%降至15%，與日韓拉齊；一旦撤回，不僅降稅落空，還可能在川普《122條款》加徵下，面臨最高達40%的疊加稅率。許美華詳列談判成果，強調台灣是以半導體實力，換取全球唯一《232國安產業條款》最惠國待遇。雖然台灣承諾對美投資2500億美元及同額信用保證，但台積電的加碼投資已幾乎搞定這項承諾，這項協定成功讓2072項台灣產品與261項農產品獲得豁免關稅，並守住稻米、大蒜等敏感農產品不降稅；更重要的是，協定採取「整包互綁、無法分拆」模式，美方內部的法律爭議應由他們自行解決，台灣若自廢武功否決協定，無疑是將傳產當政治籌碼。藍白陣營喊出的「撤回重談」，許美華分析，目前日本、韓國及東南亞各國，皆已表態信守與美方的雙邊協定，若台灣此時反悔，等同向川普遞出貿易報復的藉口，到時15%附加關稅疊加在現有稅率上，傳產將陷入慘境。她強調，鄭麗君率領的談判團隊已爭取到優於主要競爭對手的最佳條件，呼籲社會大眾與業者應施壓立委盡速通過ART，給台灣傳統產業一條絕處求生的活路。