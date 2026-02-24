我是廣告 請繼續往下閱讀

無法離床也不缺席 韓哥走進病房送溫暖

▲姜成鎬與孩子、家屬一同合影。（圖／馬偕醫院提供）

▲韓哥與院長張文瀚、馬偕兒醫院長陳治平及醫療團隊們一同手提繽紛的馬年小提燈亮相。（圖／馬偕醫院提供）

好萊塢巨星「韓哥」姜成鎬演戲之餘，公益活動更不遺餘力，除了2024年到訪外，韓哥今年再度造訪馬偕兒童醫院，不僅是關懷住院的孩子們，更準備3大箱健康零食給醫護人員。扮演知名美國動作片「玩命關頭系列」中「韓哥」一角的姜成鎬，2024年首次到訪馬偕兒童醫院後，今（24）日再度造訪馬偕兒童醫院，親自探望住院病童。姜成鎬除了熱情跟醫護人員們打招呼外，更一一將禮物送給病童們，與病童、家屬們合影，現場充滿歡笑聲。過程中韓哥陪著孩子挑選喜愛的禮物，一位小妹妹再看到波力救援小隊中的「粉紅色救護車-安寶」後露出了滿足的笑容，韓哥也露出猜中孩子喜好的雀躍。病情允許的孩子與韓哥開心互動，無法離開病房的小病童，韓哥則進到病房，將用心準備的車車與卡通玩偶交到他們手上，短暫的陪伴為孩子們的住院日常增添笑容。在醫療照護之外，來自社會各界的陪伴與關懷，對住院病童與家庭而言都是珍貴的支持。同時，韓哥也相當貼心，不忘準備3大箱健康零食向第一線照顧孩子的醫護人員致意。馬偕醫院釋出的影片中，韓哥與院長張文瀚、馬偕兒醫院長陳治平及醫療團隊們一同手提繽紛的馬年小提燈亮相。張文瀚也對韓哥長期投入公益、持續關懷病童表達誠摯感謝；他認為，韓哥溫暖而不打擾的陪伴，對孩子與家庭而言都是重要的支持，讓住院期間不只有治療，也能感受到來自社會的善意與力量。透過此次新春探訪，不僅為孩子們帶來祝福與勇氣，也讓更多人看見溫柔陪伴所能帶來的正向力量。