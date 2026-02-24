我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣區塊鏈科技金融業者奧丁丁集團今（24）日宣布旗下跨境匯款應用程式 OwlPay Cash正式亮相，該應用程式目前已提交審核，預計完成核准流程後，即可於美國Apple App Store與Google Play開放下載，將搶攻全美2300億美元匯款商機，更目標交易量突破10億美元（約新台幣314.18億元）。OwlPay Cash首波服務範圍包含墨西哥、印度、哥倫比亞、秘魯與阿根廷等五大高需求匯款路徑，隨後將逐步擴展至全球共26個主要區域。藉由Visa Direct技術，該服務支援以當地貨幣直接匯入收款人指定銀行帳戶。同時，OwlPay Cash 透過數位技術直接串聯支付網絡，省去傳統跨國匯款必須層層轉匯的繁瑣流程，以一站式解決方案大幅省下跨國匯款的等待時間與手續費。OwlPay Cash專為全球資金往來最頻繁的匯款市場量身打造。目前由美國匯往首波五大市場的年匯款總額逾1000億美元 ，這意味著即便僅取得1%的市佔率，OwlPay Cash的年交易規模也可有望達到10億美元。上述市場的跨境匯款多為支助家計所需，匯款頻率高且固定，通常每兩週或每月一次。OwlPay Cash具備高度擴展性的數位基礎建設，隨著用戶規模穩定，可望將這些高頻需求轉化為穩定且可預測的常態性交易量。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，匯款市場規模龐大且需求規律，但在結構上卻長期缺乏效率。憑藉可規模化的數位基礎建設，奧丁丁正切入這2300 億美元的龐大匯款商機，將企業級的優渥匯價回饋給一般用戶。「我們正以行動證明，守護用戶辛苦打拼的每一分錢，與打造一款高成長的金融產品，兩者是完全一致的目標。」針對全美520萬名精通數位科技的印度裔族群，OwlPay Cash串接當地的即時支付網絡與央行的結算系統，讓美印匯款走廊可實現近乎即時的結算效率，確保資金在數秒內即可到達收款人手中。2024年美國對墨西哥的匯款估計達625億美元，佔該國GDP超過 3.5%。OwlPay Cash提供快速的當日到帳服務，通常可在三小時內完成結算。對於1100萬名在美墨西哥裔居民而言，這項服務讓跨境匯款不再受限於傳統的實體通路，提供更可靠、更即時的數位選擇。來自美國的匯款是該地區的經濟命脈，分別佔哥倫比亞匯款總額的53%、秘魯的42%及阿根廷的27%。針對匯款波動頻繁的地區，OwlPay Cash讓用戶精準掌握到帳時間，透過提供當日或隔日到帳服務，縮短匯款等待期，確保每一分辛苦錢的購買力不因匯差而縮水。OwlPay Cash透過直接串接數位支付網絡，省去中間銀行費用，正面挑戰傳統銀行的作業模式。相較於傳統的SWIFT電匯，OwlPay Cash能顯著降低交易成本，並提供透明度。