▲申惠善在劇中飾演女主角莎拉，捲入殺人案後，被發現曾有多個化名。（圖／IG@netflixkr）

▲李浚赫飾演首爾地方警察廳重案組組長朴霧炅。（圖／IG@netflixkr）

▲申惠善劇中的多重身分，被飾演重案組組長的李浚赫一個一個揭曉。（圖／IG@netflixkr）

全新燒腦韓劇《莎拉的真偽人生》，由女星申惠善二搭男神李浚赫主演，自2月13日上線後，才3天就創下380萬的觀看數，席捲全球38個國家排行榜，還衝上Netflix全球Top 10非英語節目排行榜第3名。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理主演背景、角色設定、分集劇情與必看亮點，讓大家快速入坑。申惠善在2013年憑藉《學校2013》出道後，經歷了數年的無名期，曾跑遍各個劇組卻連試鏡機會都難求。然而，她憑藉強大的台詞功底與名品哭戲，從《她很漂亮》的配角、到《我的黃金光輝人生》創下45%收視奇蹟，正式開啟大女主時代。2020年更因《哲仁王后》中「男魂女身」的神演技席捲全亞洲，證明了她連眉毛都能演戲的實力。申惠善在劇中飾演女主角莎拉，表面上是集萬千寵愛於一身、舉手投足盡顯優雅的頂級名媛，私下卻是隱藏著不堪過往、在社會底層掙扎求生的「假冒者」，捲入一宗殺人事件後，過去經歷與多重身份逐漸被揭露。作為無籍者，莎拉陸續化名「睦佳熙」、「荳兒」、「金恩才」、「金莎拉」等，最終為守護「蓓朵奧」，以「金美靜」的身分入獄。李浚赫在2007年出道後，憑藉《城市獵人》正義檢察官，與《秘密森林》中讓人又愛又恨的「死對頭」徐東宰一角受到外界矚目，展現出將反派演得極具魅力的獨特功底，從戲分不多，一路走到現在的男主地位。2023年李浚赫還在《犯罪都市3》中增重20公斤挑戰殘暴反派，打破美男框架的震撼演出，讓他事業再攀巔峰。李浚赫飾演男主角朴霧炅，身為首爾地方警察廳重案組組長的他，具備強烈的執著與極佳的觀察力，負責調查與金莎拉有關的命案。最初因懷疑莎拉的身分而對其展開步步進逼的調查，兩人之間的「貓鼠遊戲」火花四射，隨著調查進行，朴霧炅也逐步揭開對方多重身份的真相。《莎拉的真偽人生》講述了出身貧寒、過著邊緣生活的女子「金莎拉」，在一次意外中獲得了取代失蹤名媛身分的機會，從此踏入充滿虛榮與謊言的頂層社會。她憑藉過人的膽識與演技，完美周旋於豪門與商場之間，試圖改寫悲慘命運。然而，冷酷銳利的菁英檢察官朴霧炅，卻在調查一起跨國失蹤案時，鎖定了這位舉手投足毫無破綻的「偽名媛」。兩人在一場場充滿誘惑與危機的「貓鼠遊戲」中，逐漸陷入真相與情感的拉扯。故事從首爾高級商圈下水道發現一具臉部被毀的女屍開局。死者身旁留有一只限量精品包，且腳踝有刺青。重案組組長朴霧炅接手調查，發現線索指向高級保養品牌NOX的CEO鄭如真，以及她口中的好友、亞洲區精品品牌蓓朵奧（Boudoir）的負責人「金莎拉」。霧炅在調查中意識到，「莎拉」的學歷與家世背景似乎都是被精心設計過的假檔案。透過櫃姐禹孝恩與多惠的回憶，講述了莎拉當年憑藉一身精品行頭與「代客排隊買包」的冷靜手腕嶄露頭角，並逐步建立起蓓朵奧品牌。另一方面，警方追查到小混混卞炳寬，他坦承曾受鄭如真之託去向莎拉討債，結果卻被莎拉帶去高級百貨，直接拿蓓朵奧的包包當作抵押。這段供詞揭露了莎拉欠下大筆投資金的過去，也讓「精品與人到底是真是假」的謎團更加撲朔迷離。霧炅查出金莎拉被隱藏的本名是莫家熙。劇情回顧她過去擔任百貨專櫃店員的時期，因被迫替客人賠償遭竊的天價精品而背負巨債，曾絕望地跳入水庫尋短。雖然大難不死，但她從此決定要成為「讓名牌為自己存在」的有錢人。同時，警方將水庫排空，原本想尋找莎拉的包包，卻意外撈出一顆男性頭骨，揭露案外有案。本集揭曉了莫家熙的第二個身分，也就是夜店小姐金恩宰。警方循著頭骨線索找到放款大亨洪成信與家熙的前男友姜志煥。洪成信道出另一個真相，家熙曾以「恩宰」之名接近他，提出用捐贈腎臟來換取結婚與5億元贊助。雖然兩人在相處中動了真情，但家熙在捐腎後依然帶著資金與新身分消失無蹤，作為她的復仇資本。家熙以金莎拉之名重生，留學歸國後成為精品創業家，並與鄭如真合作打造蓓朵奧品牌，成功打入上層社會。她從黑心仿冒工廠中，發掘了沒有正式身分的天才工匠金美靜。莎拉負責故事與人脈，美靜負責手藝，兩人合作無間。然而，當美靜嚐到名媛生活的甜頭後，內心開始萌生「為什麼她可以叫莎拉，我卻不行？」的野心。警方查獲蓓朵奧的代工現場，發現那裡聚集著大量像金美靜一樣沒有官方紀錄的無戶籍移工與打工仔。霧炅比對各種資料後發現，莫家熙、金恩宰、金莎拉的紀錄從未在時間軸上重疊，彷彿有人在每次「死亡」或「失蹤」後，立刻接上新的名字。這也揭示了全劇的核心，「莎拉」其實只是一套可以被穿脫、被移轉的身分劇本。這集視角轉向金美靜，她一步步從製包工匠變成可以在聚會上被誤認為是「金莎拉」的替身。為了取代莎拉，美靜鋌而走險，刻上相同的腳踝刺青、穿上同款訂製禮服，企圖在蓓朵奧發表會當晚取代對方。結果計畫失控導致美靜意外身亡，真正的莎拉則趁亂將女屍包裝成「金莎拉被殺」，自己暫時退居幕後，準備以下一個身分回歸。結局迎來終極反轉，警方發現死者沒有捐腎疤痕且雙手佈滿厚繭，確認死者是金美靜而非真正的金莎拉。然而，在審訊室與法庭上，莎拉為了不讓蓓朵奧的品牌神話崩塌，選擇主動承認自己是冒牌貨，並宣稱「我的名字是金美靜」。她替死去的替身承擔了所有罪名，被判處10年徒刑，卻在鏡頭前露出了滿足的微笑，因為她成功守護了自己親手設計的人生敘事。10年後，她以全新的名字出現在另一座城市的精品店，象徵著另一場身分實驗的重新啟動。本劇由曾執導過《人性課外課》、《以吾之名》暗黑題材的金鎮民導演操刀。同時這也是申惠善與李浚赫自經典神劇《祕密森林》後的再度合體，兩人在小房間裡偵訊的對手戲和內心攻防戰，可說是火花四射，第一次看時完全無法預測雙方的下一步棋是怎麼走。全劇共8集，每集40分鐘至90分鐘不等，每一集的標題包括無名女屍、金莎拉、睦佳熙、金恩才、蓓朵奧、無籍者、金美靜、莎拉的真偽人生，都和女主角錯綜複雜的多重身分緊密扣合，每一集看下來，都以為找到金莎拉的真實身分，但下一集又出現另一個剖析角度和不同的身分，實在燒腦。《莎拉的真偽人生》全季共8集已全數在Netflix上線