一年一度的年後禮盒跳樓大拍賣來啦！每到春節過後，超商以及超市通路在過年沒有賣完的的禮盒都會降價特賣，繼日前全家門市開始殺出69折優惠之後，7-11也有許多門市開始祭出5折優惠，除此之外有民眾也已經捕捉到全聯門市開始禮盒跳水價出清，其中義美系列最有誠意，原本鐵盒蛋捲禮盒年前售價298元，現在只要155元能帶回家，還有綜合禮盒蛋捲甚至只要119元，超多款免200元，想撿便宜要快！
有網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「2月24日起義美全系列禮盒又開始大折扣囉！全台全聯同步降價，不要再説自己的店沒有打折了，價格是因為全聯員工來不及換，直接拿禮盒去櫃檯刷就是特價的價格，所有禮盒都是限量售完為止，降價就是事實，買就對囉！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我看標價還沒那麼便宜，剛剛刷義美鐵盒蛋捲真的155元，賺到」、「義美真的超便宜，買了3盒不用500元」、「剛剛買了2盒義美鐵盒蛋捲的，只要310元，超級便宜的」、「每年最愛撿全聯義美蛋捲的特價，不過都被掃很快，手腳要快」、「真羨慕你們那裡的全聯庫存都那麼多，我們這早就被買光了」。
全聯禮盒跳水價等到了！義美禮盒一堆免200元狂搬
如果有在關注全聯禮盒的民眾，應該可以發現每年春節後首發特價的就是「義美禮盒系列」，今年當然也沒有缺席，其中最熱門的義美鐵盒蛋捲系列，原價為298元，現在全聯門市特價只要最低155元就能帶回家，不過有些門市是185元，還是要看店家的定價，消費者自己決定要不要購買囉！
另外有許多義美禮盒都不用200元就能帶回家，「義美濃脆夾心酥142元」、「義美原味蛋捲禮盒119元」、「義美小泡芙禮盒142元」、「義美杏福禮運巧克力酥片餅167元」等；另外常常特價還包括喜年來蛋捲、77乳加禮盒等，也都是多款250元內就可以帶走，民眾可以多巡店看看貨量，不過年後買春節禮盒、撿便宜的人眾多，民眾手腳要快。
7-11禮盒5折、全家禮盒69折狂殺！限時特價要搬要快
除了全聯之外，7-11也陸續有門市開始祭出5折的優惠，但跟往年一樣，不是每間7-11門市都會有5折禮盒的活動，民眾還是要多巡幾間店才有機會撿便宜，大家熱愛購買的紅帽子禮盒，在部分7-11也有門市推出5折活動，但目前APP還尚未開啟「i禮盒」的地圖搜尋功能，民眾只能到現場碰運氣，多跑幾家門市。
全家則是在年初五就開始禮盒69折出清，大家最愛的存錢筒造型禮盒、紅帽子、藍帽子、全家自有品牌蛋捲等通通都有，連IP福袋也已經開始特價出清，目前在APP「地圖趣」功能已經開放查詢庫存，不過實際還是以店面庫存為主，年後禮盒想撿便宜就趁這波啦！
資料來源：我愛全聯好物老實說、Threads
