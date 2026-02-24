我是廣告 請繼續往下閱讀

直接拿禮盒去櫃檯刷就是特價的價格，所有禮盒都是限量售完為止，降價就是事實，買就對囉！」

▲全聯禮盒在年後迎來大降價，許多義美系列禮盒開始跳水價出清，其中經典鐵盒蛋捲原價298元，現在只要155元帶回家。（圖/我愛全聯好物老實說）

全聯禮盒跳水價等到了！義美禮盒一堆免200元狂搬

其中最熱門的義美鐵盒蛋捲系列，原價為298元，現在全聯門市特價只要最低155元就能帶回家

▲全聯禮盒開始出清特賣，其中最殺的就是義美系列的禮盒，平均大約在5折左右就能帶回家。（圖/我愛全聯好物老實說）

「義美濃脆夾心酥142元」、「義美原味蛋捲禮盒119元」、「義美小泡芙禮盒142元」、「義美杏福禮運巧克力酥片餅167元」等

7-11禮盒5折、全家禮盒69折狂殺！限時特價要搬要快

不是每間7-11門市都會有5折禮盒的活動，民眾還是要多巡幾間店才有機會撿便宜

▲7-11門市也在春節過後開始推出禮盒5折跳水出清，不少店家都已經擺出來展示，限時搶購，要買要快！（圖/Threads）

全家則是在年初五就開始禮盒69折出清，大家最愛的存錢筒造型禮盒、紅帽子、藍帽子、全家自有品牌蛋捲等通通都有