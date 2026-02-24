我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動指引先勸導 勞動部：入法只是早晚的事

全球自行車龍頭品牌巨大（9921）去年因疑似強迫勞動，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）實施暫扣令，美國與台灣2月中旬簽署的「台美對等貿易協定」（ART）要在一定時間內解決強迫勞動。勞動部今（24）日公布「企業防制強迫勞動參考指引」，提醒企業哪些行為屬於強迫勞動，呼籲若不遵許國際規範，恐失去國際品牌訂單，錯失打「國際賽」的入場券。台灣因面臨缺工，企業往往需要用移工補足勞力，但企業或仲介為控管移工不要中途逃跑，往往都會收取高額仲介費、招募費，或是查扣移工護照及身分證件，迫使勞工必須接受較不公平的勞動條件，這上述情況都屬於強迫勞動。國內普遍存在剝削移工的陋習，去年因巨大集團遭美國CBP認定產品涉及強迫勞動，實施暫扣令禁止相關產品進入美國，成為台灣製造業首例強迫勞動暫扣令，讓政府必須正視。除此之外，美國與台灣近期簽定的ART也規範，台美將進一步強化勞工權益，3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費等，以及5年內逐步精進勞工結社權等。即便目前ART的法源因美國最高等法院判違憲而失所附麗，但台灣政府仍有意願想要解決強迫勞動。勞動部今日公布防制強迫勞動指引，該指引將國際勞工組（ILO）11項強迫勞動指標，包含「抵債勞務」、「扣留身分文件」、「欺騙」、「超時加班」等，整理簡單易懂的同心圓概念圖，讓企業可以一目了然強迫勞動觀念。另外，勞動部也整理4項工具，如自我評估表、國際稽核工具參考，以及案例與 QA，讓企業得以自主檢驗是否違反強迫勞動，並且將與經濟部、農業部召開說明會及輔導團隊，確保企業可以有所依循。媒體提問，勞動部拋出指引，或許對於不知情的業者有幫助，但對於「故意為之」的企業是否缺乏約束力？勞動部勞發署長黃齡玉解釋，「勞動人權是企業打國際賽的必要配備」，即便政府不出手，國際品牌商也已開始落實監管，若不對接國際規範，台灣企業將失去進入國際市場的門票。目前初期先以指引為主，避免因為違反國際規範而丟失訂單。而指引中也有羅列，ILO規範的11項強迫勞動指標違反我國哪些法律，譬如勞工應可自由選擇住宿、餐飲，不受公司、雇主限制，否則就違法《刑法》妨礙自由罪、強制罪。但她也補充，國內現行條文還有不足之處，後續還需要修法，譬如《就業服務法》就有規定不得扣留勞工分證，但是因文字語意不夠精準，有些企業或仲介會用「保管」或「持有」來規避，就必須修法補足。對於ART要求台灣在3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費，黃齡玉說明，目前指引出爐就是要協助企業認識並了解公平招募，但也強調「修法、入法只是早晚的事。」針對移工仲介費問題，勞動部表示，現有規定就是「移工零付費」，必須要由雇主來承擔，勞動部正在加強「直聘」機制，讓雇主可以透過政府管道來降低海外風險，另外也跟移工來源國討論如何約束國外仲介收費情況。除了勞動部提出的強迫勞動指引，經濟部也預估將會提出「國家人權行動計畫 2.0」，落實企業盡職調查；勞動部補充，目前與經濟部產發署對街，預估將針對電子零組件、紡織、汽車零組件及自行車優先宣導。