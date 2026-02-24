台中百年糕餅名店陳允寶泉董事長翁羿琦是「香菜控」，餐餐無香菜不歡。總經理陳溢輝開發太陽餅新口味時，媽媽這個愛好觸動靈感，決定選用香菜食材試一試。2年多來的調整技術與風味，終於在今天「國際討厭香菜日」上市開賣。台中市工策會總幹事陳學聖「先嚐為快」，大讚把香菜加入太陽餅裡的人，真是「天才」。
你吃過香菜口味的太陽餅嗎？新允寶泉首日開賣，吸引不少人上門嚐鮮。有人說，香菜太陽餅吃來意外有抺茶口感，且餅香撲鼻，連平日不喜香菜的人吃過後，對香菜入餅也嘖嘖稱奇。陳允寶泉配合新產品上市，即日起舉辦「香菜勇者姓名挑戰」，截至3月3日，姓名中含「香」或「菜」同音字者可享優惠，若名字即為「香菜」者，免費獲贈一盒香菜太陽餅。
翁羿琦指出，香菜向來是討論度極高的食材，喜歡的人，無香菜不歡，不喜歡的避之唯恐不及，她本人特別喜歡，吃什麼都要加一點。既然有人喜歡，就一定有市場。3年前開發太陽餅新口味時，總經理陳溢輝倡議採用香菜試一試。
陳溢輝表示，開發香菜太陽餅真是試了再試，最初是直接把香菜入餡，發現效果不佳；接著採用坊間香菜粉，風味也不理想。幾經嘗試，後來選用彰化新鮮香菜，經低溫烘乾磨成粉末，搭配紐西蘭奶油與品牌招牌酥皮技術製作，透過奶香與層層酥皮平衡香菜氣味，終於成功製作出兼具在地特色與創新口味的香菜太陽餅，可以提供消費者多一種選擇。
事實上，陳允寶泉以往也曾嘗試將台中在地元素融入糕餅，兩年前即結合台中知名甜辣醬推出「辣味太陽餅」，引發市場關注。此次再度以香菜作為主題，延續品牌在傳統糕餅中加入創新風味的嘗試。陳溢輝說，未來還會嘗試將台中特產珍珠奶茶加入太陽餅，消費者不妨拭目以待。
香菜太陽餅開賣首日，陳學聖特別前往品嘗。陳學聖說，香菜是道地台灣本土口味，不管是吃刈包、肉羹及蚵仔麵線都要加一些，否則總覺得少一味。他相信這款香菜太陽餅一定有市場，因為它緊緊抓住台灣人的胃，想到將香菜入餅的人，真是天才。
陳學聖說，百年老店陳允寶泉推陳出新，展現創新實力，真是「細心、用心又貼心」。就以日本人很喜歡吃太陽餅，卻不敢買回去為例，陳允寶泉發現「癥結」在於日本人怕吃太陽餅，細屑會掉進榻榻米細縫不好清整。陳允寶泉為此特別克服糖和麵皮比例，推出一口太陽餅，讓消費者可以一口吃一個。他強調，這種不斷推陳出新、緊貼客戶需求的職人精神，正是百年老店能在市場立於不敗之地，並走向成功的關鍵所在。
「香菜太陽餅」於今日（2月24日）下午2時24分於官網與門市同步開賣，詳細活動內容可至陳允寶泉官方網站及Facebook粉絲專頁查詢。
👉 官網：https://www.chenyunpaochuan.com.tw/SalePage/Index/11511109
