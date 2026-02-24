我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院朝野黨團今（24）日展開協商，並決議將政院版國防特別條例列入3/6院會的報告事項，交國防、財政委員會，與民眾黨版併案審查；對此，資深媒體人陳敏鳳在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，他們就是不敢不過，才自提版本，既為自己的面子，又擋行政院版本，民眾黨前主席柯文哲就出來解套，最重要的是政院版能付委。主持人康仁俊提問，柯文哲突然拋出，他們與美國人談過後，將要修正民眾黨版軍購特別條例，但民眾黨主席黃國昌版本也是先與美國人見面，雖然不知道是見誰。陳敏鳳則說，他們就是不敢不過，所以才自提版本，既為自己的面子，又擋行政院版本，柯文哲就出來解套，最重要的是政院版能付委。康仁俊說到，因為立院黨團才剛選總召，今天也不會送，國民黨版本來不及。陳敏鳳則說，美國總統川普有放話，說要3/15之前通過，但這個日期不可能，川普也是在假裝，如果3/15通過軍購案，川習會就可能泡湯。康仁俊則說，實際去算立法院開議時程，徐巧芯版本不會今天拿出來，即使拿出來也不會送立院，因為立院還沒開始運作。