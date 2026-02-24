我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨徵召黨主席黃國昌角逐新北市長大位，但其掛在淡水的一面看板被發現撤下，又於專訪中直言，不排除加入國民黨對手李四川團隊，遭外界解讀有退選之意；對此，資深媒體人陳敏鳳今（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時分析，黃國昌可能不要副市長，但可能會要求李四川幫白營小雞站台，這種交換會比較務實。主持人康仁俊指出，黃國昌的看板不見，又被問及是否加入李四川的團隊，他又回應「當然」，就有人質疑他想炒短線、曇花一現搞一個月、營造一下聲量，而通常的選舉也不會說要加入他人團隊，因此有人認為他不會選到底。康仁俊提問，李四川會要黃國昌加入團隊嗎？陳敏鳳回應稱，不會，如果是正常人就不會，但黃國昌也說過不當李四川的副市長，「到底哪一句算真的？」康仁俊說到，如果藍白合作，黃國昌成為李四川團隊的一員，只要黃穿著李團隊的服裝，跑去幫民眾黨的人站台，「一大堆國民黨就開始哭了！」康仁俊說明，選民到底要支持誰，這反而把民眾黨的票往上拉。陳敏鳳則說，李四川的團隊一定選擇較務實的人，但如果以政治考量，是否會把一個閒缺讓給黃國昌，以促成藍白合。康仁俊認為，如果李四川不接受，黃國昌也不敢翻臉，「那怕什麼？」陳敏鳳表示，民眾黨前立委張啓楷昨日受訪重申，黃國昌輸的話，就會全力輔選李四川，且為表示不是分贓，堅決不做李的副市長；陳敏鳳也說，黃國昌現在下去跑，是為了輔選議員，他可能不要副市長，但要求李四川幫白營小雞站台，這種交換會比較務實，藉此達到成立黨團的任務。