總統賴清德昨日新春開工之際邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜提出建言盼促成國情報告，對此今（24）日下午主持朝野黨團協商，強調總統來就成功，沒有共識就是零分，盼開創新局成立典範，並希望全程時間為2小時，第一階段總統報告半小時，第二階段立委依黨派分為5、5、2，每人5分鐘，第三階段總統再報告半小時，最後朝野因發言人數喬不攏，將再擇期討論。韓國瑜針對賴清德赴立院國情報告主持朝野協商，在聽完各政黨發言後表示，強調希望大家都能達成共識，總統來就成功，沒有共識就是零分，又是虛晃一招，因此希望開創新局成立典範，這是100跟0。韓國瑜也建議流程，希望國情報告時間全程為2小時，第一階段總統報告半小時，第二階段立委依黨派分為5、5、2，每人5分鐘，第三階段總統再報告半小時，「總統66歲了，考慮他的攝護腺，1個小時讓他休息10分鐘」。民進黨總召蔡其昌表示，總統釋出善意，清楚表達希望在遵守《憲法》底下促成，若違憲辦不成也辜負了韓院長的好意，有任何想法要跟總統分享，總統願意聽大家的聲音，統問統答有違憲爭議，形式內容都尊重韓院長方式，總統願意聽，也願意第二次發言，盼朝野有新的開始，讓國家問題趕快解決。國民黨總召傅崐萁則說，國民黨接受也尊重，賴總統有機會成為第一個到立法院國情報告的，這是歷史里程碑，歡迎總統到國會，希望大家不要把框架設限在那邊，強調方式不要太拘泥，這對賴清德歷史定位有非常高的評價，重申不要設限情況下到國會國情報告，對於各政黨提出問題有清晰的回答。民眾黨總召陳清龍表示，希望總統到立院國情報告內容要包括軍購案、台美貿易協定，還有行政院不副署立法院三讀法案作為報告內容，因為這牽涉到立法院尊嚴跟權益。最終朝野黨團因立委發言人數仍無共識，韓國瑜裁示擇期再討論，本會期首次黨團協商也宣告破局。