中華民國全國工業總會理事長潘俊榮今（24）日與立法院韓國瑜院長、國民黨傅崐萁總召及國民黨黨團委員們進行新春交流，呼籲應以「穩定力量」應對全球變局，並促請行政立法齊心開創台灣經貿歷史新局，希望立院支持產業發展預算，以及針對「台美對等貿易協定」（ART）盡速審議。工總表示，當前台灣正處於國際局勢急速變動的關鍵時刻。特別是隨著全球政治版圖位移，美國川普政府政策動向多變，已使得國際經濟局勢充滿高度不確定性。而企業經營從不畏懼競爭與變革，但我們最害怕的是「不確定性」；面對全球動盪，社會經濟的穩健發展，才是國家最重要的基石。在世界局勢波譎雲詭之際，內需市場的穩定與國際佈局的靈活同樣關鍵。潘俊榮率領全體出席之理監事向國民黨團委員鞠躬並請託，希望立法院支持產業發展預算，強調攸關國家基礎建設與「AI 新十大建設」等引領未來二十年轉型的核心計畫。當總預算延遲，可能會導致產業升級動能中斷，對整體經濟造成不可逆的負面影響；爰懇請立法部門以民生經貿為重，讓政府運作順遂，共同為台灣這塊土地創造美好前途。第二，他針對ART呼籲立法院不分黨派，應以國家長期競爭力為優先考量，於政府評估送交後儘速審議。工總表示，今日面對全球局勢動盪，全體國民應具備「同在一條船」的自覺，發揮在全世界關鍵少數的力量。台灣雖然天然資源匱乏，但憑藉產業界努力，股市已在新春開紅盤後來到今日的3萬4700 點。百工百業應該給政府掌聲，並共同珍惜此一成績。我們只要內部團結一致，台灣便有實力走向全世界，成為全球供應鏈中不可或缺的戰略要角。工總及所屬160個公會的理事長們也將持續扮演產業界與政府之間的橋樑，與政府及社會各界攜手，共同創造台灣經貿的歷史新高。