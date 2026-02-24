我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年後，不少上班族與小資族手中仍握有一筆年終獎金或紅包資金，如何讓這筆錢「動起來」成了年後最熱門的話題。許多投資新手最常卡在「標的太多、無從下手」，導致資金閒置在帳戶的窘境。看準年後常見的資金規劃情境，康和證券推廣旗下「好康 fun 心投」平台，協助投資新手利用條件式選股工具在眾多投資選項中先找到方向再進行投資，讓資金運用多一個可以參考的起點。條件式選股的設計概念，在於先釐清自己在選股時想優先考量的條件，再進一步透過篩選機制縮小選擇範圍。在「好康 fun 心投」中，這套機制被設計成直覺化操作介面，投資人可以透過滑桿與選項，依序設定關心的方向，無論是看重「公司經營績效」、追求穩定支撐的「配息表現」，或是重視EPS、ROE，投資人都能透過簡單的選項設定，在幾秒鐘內縮小範圍，從茫茫股海中篩選出符合自己胃口的投資方向，讓資金運用多一個科學化的參考起點，也更適合投資新手作為入門工具。年後正值重新規劃年度財務目標的關鍵期。理財專家建議，小資族與其花大量時間研究複雜的技術線型，不如善用現行券商的數位工具進行初步過濾或找標的。康和證券「好康 fun心投」平台除了致力於降低投資門檻，也同樣透過金融理財教育的方式，藉由簡單、易懂的數位平台體驗方式，協助新手降低進入投資市場的門檻。在這個追求效率的時代，選對平台能讓資金配置更有方向，也為後續的長期投資計畫打下穩健基礎。溫馨提醒:投資一定有風險，股市基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。