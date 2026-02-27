我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK在去年10月來台開唱，2場門票火速秒殺。（圖／Live Nation Taiwan）

BLACKPINK即將在今（27）日推出第3張迷你專輯《DEADLINE》，而她們的世界巡迴演唱會《DEADLINE》，自2025年7月於韓國高陽開跑後，在2026年1月完美落幕。據悉，該巡演已超越前作《BORN PINK》的3.318億美金（約台幣104億元）的收入，總票房預計突破3.5億美元（約台幣114億元），再度打破紀錄，成為史上票房收入最高的女團巡演。《DEADLINE》巡演是BLACKPINK各自單飛大成功後，再度回歸團體的演唱會，對粉絲們來說意義非凡。這次巡演也與之前不同，採取「全體育場」（All-Stadium）規格，場地平均容納5萬人以上，但就算如此，全球30多場演出還是在開賣就隨即秒殺。根據初步財務數據，《DEADLINE》的總票房已突破3.5億美金，再度為YG娛樂創造了驚人經濟收益。事實上，BLACKPINK去年10月在台灣高雄國家體育場（世運主場館）的演出，兩場便吸引了超過12萬人次，單日創造的門票與周邊觀光產值更是突破3億台幣。相比她們第一次於2019年3月來台開唱時，台下座位空一片，與現在於一票難求的盛況有極大反差，2023年及2025年在高雄世運開唱的門票都火速秒殺，成為打破女團巡演票房紀錄的頂級組合。除了台灣外，BLACKPINK在歐美大型體育場，如倫敦溫布利與洛杉磯SoFi的單場平均收入就高達1000萬美金（約台幣3億1千萬元）。現場不只湧入大批粉絲，甚至連那些昂貴的包廂區都擠滿了歐洲名流。而在洛杉磯SoFi的演出中，BLACKPINK也創下了北美巡演單場票房最高女團紀錄，2場演出吸引近10萬粉絲到場朝聖，鞏固她們世界級組合的地位。不僅票房有高獲利，《DEADLINE》周邊商品銷售額也預估為YG娛樂賺進了額外8000萬美金（約台幣25億元），影響力非常驚人。而BLACKPINK也將在今天發行的同名新專輯《DEADLINE》，日前已陸續釋出概念海報，維持一貫的暗黑風格，讓粉絲都非常期待BLACKPINK會再為粉絲帶來什麼樣的驚喜。