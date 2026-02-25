我是廣告 請繼續往下閱讀

瘦瘦針為處方用藥 食藥署：應經醫師評估開立

瘦瘦針在全球掀起熱潮！但美國有數千名使用者因嚴重副作用而提起大規模訴訟。國內部分，衛福部食藥署表示，目前總計接獲30件不良反應通報，今年1月1日至115年2月24日間就接獲9件。食藥署公布最新不良反應通報案件統計，自112年1月1日至115年2月24日間，全國藥物不良反應通報系統共計接獲30件。而今年才過2個多月，國內至2月24日已接獲9件不良反應通報。食藥署提到，9件疑似使用GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）用於減重的不良反應通報案件，通報症狀包括腸胃疾病、神經疾病，如：癲癇、暈眩、喪失意識、暈厥、抑鬱、進食障礙、注射部位不適等。食藥署表示，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。目前我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。食藥署亦將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。